Glisser jusqu'à Ouchy sur un toboggan aquatique géant

Les organisateurs attendent trois mille participants, sans compter les curieux qui ne voudront pas se mouiller. Le toboggan aquatique géant qui a fait le succès des événements Slide my City débarque le week-end du 5 et 6 août à Lausanne, sur les pentes de l’avenue Frédéric-César-de-la-Harpe. Moyen­nant un passage par la billetterie (de 4 à 21 francs selon l’âge des participants), ces derniers glisseront jusqu’à Ouchy sur des matelas gonflables ou des bouées amenés par leurs soins ou empruntés sur place. Le billet donne droit à 60 ou 90 minutes de glissades illimitées. Deux groupes se succéderont sur le toboggan au fil de la journée: d’abord les familles, puis les adultes et ados.

C’est la première incursion en Suisse romande de Slide my City, qui a déjà investi Saint-Gall, Berne ou Lucerne. La manifestation, organisée depuis trois ans par la société d’événementiel Atelier Boom, entraînera le bouclage de la circulation sur l’avenue de la Harpe, de vendredi minuit jusqu’au dimanche à la même heure. Les organisateurs sont tenus de trouver des solutions de parcage pour les riverains.

La bonne pente

La Ville de Lausanne a délivré en juin les autorisations. «Nous sommes très reconnaissants et la remercions pour son soutien, font savoir les organisateurs dans leur communiqué. Avec ses rues pentues et sa vue magnifique sur le lac Léman, Lausanne a toujours été notre choix numéro un en Suisse romande.» «L’avenue de la Harpe est large; c’est un emplacement idéal», ajoute Julien Halnaut, chef du projet à Atelier Boom.

D’aucun fronceront les sourcils à la perspective d’une réquisition de l’espace public pour un événement portant haut les couleurs de son sponsor. Pour le municipal Pierre-Antoine Hildebrand, cette «activité festive permet de tester un autre usage de l’espace public dans une période où il y a moins de circulation.» Il évoque une volonté d’ouverture du Service lausannois de l’économie, ex-Police du commerce, à de «nouvelles expérimentations».

«C’est gagnant-gagnant, estime Julien Halnaut. En trois ans, nous n’avons jamais eu de plaintes de riverains. Cela veut dire que l’événement est apprécié là même où il est susceptible de déranger le plus. Nous revenons d’ailleurs pour la deuxième fois à Saint-Gall et à Berne.»

Infos et réservation sur www.slidemycity.ch (24 heures)