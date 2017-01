Grogne contre les camions-poubelles à Lausanne

Vendredi 6 janvier, 9h05 rue Cheneau-de-Bourg, juste en dessous du pont Bessières. Les camions-poubelles de la Ville de Lausanne ont commencé leur tournée de ramassage des déchets pour l’hyper-centre selon leur nouvel horaire entré en vigueur le 1er janvier dernier.

Désormais, les employés de la Voirie collecteront les ordures ménagères, le papier, le carton et le verre le mardi et le vendredi matin à 9h au lieu de 18h. «Le tour de l’hyper-centre se fait en 40 minutes, contre une heure et demie auparavant, puisqu’il y a moins de monde dans la rue à cette heure-là», explique Stéphane Beaudinot, chef du Service de la propreté urbaine.

Certains commerçants de la rue de Bourg, mais aussi de la rue de l’Ale, du quartier de Saint-Laurent et de la Palud font la grimace. «Nous ne comprenons pas les raisons qui ont poussé la Ville à changer l’horaire de collecte des déchets. La plupart d’entre nous ouvrons nos magasins entre 9h30 et 10h. Cela nous fait tous venir plus tôt pour sortir les poubelles. Mais nos employeurs ne seront pas d’accord de payer ces heures supplémentaires!» explique Claire-Lise Costa Suter, chez Calida Store.

Pétition envoyée à la Ville

La gérante du magasin situé à la Palud est passée chez la plupart de ses voisins mécontents pour récolter des signatures et adresser une pétition au service concerné. Plus d’une quinzaine de signatures ont accompagné la lettre envoyée le 22 décembre dernier. «Mais aucune réponse n’a été reçue pour l’heure», souligne-t-elle.

Frais supplémentaires et horaires de travail prolongés sont les principaux arguments des pétitionnaires. «Je suis obligé d’ajouter trois heures de plus par semaine au planning de mes employés, explique Arnaud, le gérant du magasin Lush, qui ouvre à 10h. Cela fait douze heures par mois. Vous imaginez! Un total de 144 heures par année, en plus des poubelles taxées! Je trouve que ça fait un peu cher pour sortir ses déchets.»

Cette décision a été prise après avoir analysé les résultats d’une enquête de satisfaction lancée l’année dernière, explique le chef du Service de la propreté urbaine, Stéphane Beaudinot. «Plus de 500 questionnaires, portant sur les déchets et la propreté, ont été distribués à l’ensemble des commerçants du centre et des alentours. Le sondage a révélé qu’une forte majorité n’était pas satisfaite du passage des camions en fin de journée. C’est notamment le cas des restaurateurs, qui auraient reçu des plaintes de leurs clients, n’appréciant pas la présence des camions-poubelles près des terrasses durant l’été.»

«Pourquoi avoir changé?»

Pour Stéphane Beaudinot, ce chamboulement s’explique encore par un autre facteur: garantir au maximum la sécurité des piétons. «A 18 h, les magasins sont ouverts et beaucoup de monde profite encore de l’espace public. Il est également plus difficile de faire attention à tout ce flot piétonnier.»

«Cela crée une queue pas possible dans la rue, regardez ce merdier! Pourquoi avoir changé? Tout fonctionnait très bien avant!»

Pour Alexis Senn, propriétaire du magasin Tabac Besson à la rue de Bourg, il s’agit d’une véritable aberration, surtout parce que les camions de livraison sont de service à ces heures-là. «Cela crée une queue pas possible dans la rue, regardez ce merdier! Pourquoi avoir changé? Tout fonctionnait très bien avant!» s’exclame-t-il, furieux.

Du côté de la Société coopérative des commerçants lausannois, Helena Druey, la secrétaire générale, confirme avoir été sollicitée à ce sujet, mais souligne le fait «qu’il est difficile de concilier les intérêts de chacun».

«Nous devons répondre aux besoins de la majorité»

Stéphane Beaudinot se dit prêt à réévaluer la situation. «Nous l’avons déjà fait lors de la rencontre avec le groupe des acteurs économiques (GAE), qui s’est tenue en présence de représentants de la Municipalité, lorsqu’il nous a été demandé de reconsidérer l’horaire de changement initial, prévu à 8h.»

Il ajoute que son rôle «est de chercher l’amélioration constante des prestations. En tant que service public, nous devons répondre aux besoins de la majorité. S’il s’avère que les commerçants qui ouvrent à 9h30 ou 10h forment une majorité, alors je suis prêt à émettre un rapport ainsi qu’une recommandation à la Municipalité.» Seule une décision politique émanant de la Municipalité pourrait en effet changer les choses. (24 heures)