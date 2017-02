Il sera bientôt plus aisé de se promener à Lausanne

On parle souvent trams, bus, voitures, à Lausanne. Les piétons, c’est plus rare. La Ville a décidé d’y remédier et dépose un préavis de 3,2 millions pour booster sa politique en la matière. Les cyclistes ne sont pas en reste (lire ci-contre).

Pour les piétons, Lausanne peut compter depuis quelques mois sur l’expertise de Pierre Corajoud, promeneur bien connu du public et nouveau délégué de la Ville. Pour lui, il est «agréable» de s’y déplacer à pied, mais de nombreuses améliorations sont possibles. Petit tour d’horizon.

Trottoirs continus

Lausanne souhaite généraliser autant que possible la réalisation de «trottoirs traversants». Comprendre: des parcours piétons qui traversent les rues perpendiculaires aux grandes artères. «Ce ne sont ainsi plus les piétons qui doivent descendre sur la chaussée pour la traverser, mais en quelque sorte les voitures qui doivent y monter», précise Pierre Corajoud. Dans le quartier Harpe-Cour-Ouchy, on en compte huit. Le neuvième et dernier trottoir continu du bloc est prévu pour l’année prochaine.

Sécurisation cloutée

Il y a à Lausanne environ 700 passages pour piétons qui n’ont pas de feux. Une centaine est considérée comme peu sûre. Parmi ceux qui seront bientôt améliorés, on compte celui de la rue Saint-Martin, à la hauteur de l’avenue Menthon. «C’est le seul dans la rue à ne pas avoir d’îlot au milieu. Or elle est assez large, un bus y passe et les voitures peuvent y rouler jusqu’à 50 km/h.»

Du côté du numéro 12 du boulevard de Grancy, c’est la suppression d’une place de parc qui devrait éviter des sueurs froides aux piétons tout comme aux automobilistes, qui auront ici une vue plus dégagée. La chose a été signalée par des riverains. «Il est possible de faire des requêtes auprès de la Ville et nous entendons favoriser ce genre d’interactions.»

Bancs améliorés

Pour encourager les déplacements à pied, il faut permettre aux gens de s’asseoir. Le «réseau de bancs» sera densifié et amélioré. «L’idéal, c’est d’en avoir un tous les 150 à 200 mètres, notamment pour les personnes à mobilité réduite», relève Pierre Corajoud. Ceux-ci doivent par ailleurs comporter des accoudoirs en leur centre et ne pas être trop bas.

Itinéraires valorisés

«Des études montrent que les gens ont tendance à renoncer à se déplacer plus de 500 mètres à pied. Lausanne, avec ses pentes mais surtout ses vallées, peut parfois décourager alors qu’elle a un très bon maillage de chemins. Et de nombreuses petites places qui peuvent donner envie de se balader, en plus de faire un trajet entre un point A et un point B.»

Deux exemples: la distance entre la gare et le Théâtre de Vidy pourrait plus souvent être parcourue à pied. «En passant par l’avenue du Rond-Point, les Bains, Primerose et le chemin des Plaines, l’itinéraire est intéressant et pas aussi long qu’on ne le pense.» A l’autre bout de la ville, autre exemple entre Bellevaux et le centre. L’avenue du Parc-de-la-Rouvraie n’est pas le cul-de-sac qu’on croit. La Ville bénéficie d’une servitude de passage public pour reconnecter, en contrebas, avec le Louis-Vulliemin, puis les escaliers de la Borde.

Des aménagements pour mieux signaler ou faciliter le passage sont prévus aux quatre coins de la ville. Lausanne espère aussi pouvoir augmenter le nombre de ses servitudes, ces passages publics à travers des propriétés privées. (24 heures)