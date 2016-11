Il y a «un peu de tout» sur le plateau de la gare de Cully

«Nous ne sommes pas dans la pire des situations.» Le résumé d’Evelyne Marendaz-Guignet, municipale de l’Urbanisme à Bourg-en-Lavaux, montre un certain soulagement. Les deuxièmes forages, plus profonds et précis que les précédents, effectués sur le plateau de la gare de Cully permettent d’estimer les coûts de sa dépollution entre 1,5 et 2 millions de francs. Une facture de plus de 3 millions était crainte.

«Bien sûr, on se serait souhaité autre chose, continue la municipale. Cela va nous coûter en surveillance de chantier et en assainissement, mais cela ne remet pas en question le projet ni ne le retarde.»

Pour rappel, trois partenaires se partagent le réaménagement du site de la gare (horizon mi-2019), qui accueille actuellement un parking: la Commune, les CFF et un investisseur privé. Le volet communal (devisé à 23,8 millions) comporte un bâtiment de 21 appartements protégés et un parking souterrain de 98 places.

Qui paiera?

Des mesures constructives doivent encore préciser la nature et la facture de la dépollution. Il faudra ensuite définir qui la paiera. Le rapport des forages a d’ores et déjà été transmis aux CFF, qui, en tant que précédents propriétaires, pourraient être appelés à mettre la main au porte-monnaie. Ce rapport dévoile une composition très éclectique des sols.

«On peut reconstituer le passé industriel de ces parcelles, relate Evelyne Marendaz-Guignet. On y trouve un peu de tout ! Notamment des restes de déchets ménagers incinérés…» (24 heures)