Athletissima reste à la Pontaise, au moins jusqu'en 2025. Qu'en dites-vous?

Ce n'est pas un choix que nous avons eu, c'était vivre ou mourir. Si on avait reconstruit la Pontaise en 2003 (ndlr: à l'époque, une trentaine de millions aurait été nécessaire)v, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est d'ailleurs de là qu'est né le programme Métamorphose, sous l'impulsion d'Olivier Français. Mais la Municipalité s'est montrée très réceptive à nos inquiétudes et j'espère que le Conseil communal comprendra l'obligation que nous avons de réaliser ces aménagements à la Pontaise.

Tenez-vous toujours à ce qu'Athletissima retrouve les bords du lac?

Tout le monde le souhaite! Le meeting s'est tenu à Vidy de 1977 à 1986 et les gens ont encore le souvenir de ce qui s'y est passé. Il y a la magie de ce lieu magnifique. Je n'aimerais pas que Coubertin finisse au placard, mais nous avons désormais des garanties.

On évoque votre retraite depuis un certain temps, alors que vous personnifiez Athletissima...

J'ai 64 ans et je pourrais encore continuer plusieurs années. Je vais d'ailleurs le faire, mais plus avec les mêmes fonctions. Je vais conserver les aspects relationnels avec les autorités, avec les partenaires et l'engagement des athlètes. Sur le fond, on se structure comme une PME, on met en place des gens, des cahier des charges et des échéanciers... Nous avons entamé notre mue en sourdine, comme cela avait été fait au Montreux Jazz, à la différence que j'aimerai vivre un peu plus vieux que Claude Nobs. (24 heures)