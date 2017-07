«Je ne promettrai pas d’éradiquer le deal»

Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand, seul représentant de la droite à la Municipalité de Lausanne, a pris les rênes de la sécurité, de l’économie et de l’eau. Très à l’aise dans sa fonction, il dit ne souffrir ni de solitude ni de surmenage. Il bénéficie largement de la politique plutôt sécuritaire qu’entend mener le syndic, Grégoire Junod, et jouit d’une certaine indépendance en matière d’économie.

Voilà un an que vous avez intégré la Municipalité de Lausanne. Qu’est-ce qui a nécessité le plus d’adaptation?

C’est ce passage continu entre d’un côté la direction concrète, la gestion des personnes, des cas difficiles, et de l’autre la nécessité de faire avancer les grands projets pour l’ensemble de la ville.



Comment vivez-vous la solitude de l’homme de droite dans un collège de gauche?

Je suis scruté avec plus d’attention par la majorité de gauche du Conseil communal. Mais quand on est engagé dans la réalité des dossiers, ce n’est plus une question gauche-droite. C’est une question de priorités, de moyens. De ce point de vue-là je ne le vis pas trop mal.

Votre prédécesseur, Olivier Français, s’était allié avec Daniel Brélaz. Et vous, avec qui avez-vous noué un lien particulier?

Le fait d’avoir repris une partie de la direction de l’actuel syndic crée un lien. A double tranchant. Positif, parce que nous avons des préoccupations communes. Parfois plus difficile parce que cela signifie aussi que le pouvoir que donne la connaissance est partagé… Mais ça se passe bien et le syndic est un appui.

Vous êtes en charge de la sécurité des Lausannois. On dit qu’elle s’améliore… c’est vrai?

Je me méfie des statistiques, du moins dans le domaine de la criminalité. Mais les données montrent une baisse. ll faut toutefois une longue période de réduction avant que les gens adaptent leur ressenti. Objectivement, on vit dans une période de mieux. Tout n’est cependant pas parfait, loin de là.

Le deal semble éclipser ce mieux. Daniel Brélaz avait promis de l’éradiquer. Et vous?

Le deal est une grande préoccupation. Il donne lieu à des ajustements à la rue de Bourg, au Tunnel ou encore à Chauderon. Ces adaptations ont des effets qui sont salués. Mais elles provoquent des déplacements d’horaires et de lieux. Cela ternit l’image de l’action menée. Nous allons profiter de l’ouverture prochaine de l’espace de consommation sécurisé pour travailler encore plus.

Mais pensez-vous pouvoir éradiquer le deal?

Non, je ne promettrai pas ça. Il y a une première difficulté, c’est la place disponible dans les prisons. La deuxième, c’est la mobilité et l’insensibilité à la répression des dealers. A cela s’ajoute la demande, qui ne diminue pas. Tout cela rend l’exercice du travail de policier très difficile.

Dans un contexte financier tendu la sécurité bénéficie de nombreux renforcements… On a décidé de tout miser sur elle?

Il y a des arbitrages difficiles et réguliers entre différents domaines. Mais il est clair que la sécurité correspond à une volonté claire de la Municipalité de ne pas voir l’espace public réservé à certains.

On revient à l’idée qu’il est utile d’avoir un syndic qui a été à votre place…

Oui. La direction que j’ai l’honneur de diriger bénéficie de cette volonté, mais d’autres services aussi. Les mesures prises dans le domaine de l’espace public, des parcs, de la circulation contribuent aussi à l’amélioration du climat sécuritaire.

Une autre police, celle du commerce, est désormais sous votre responsabilité. Vous avez promis de la rendre moins pointilleuse. Y êtes-vous parvenu?

J’invite tous ceux qui ont des plaintes à venir nous voir. Nous sommes au service des commerçants et des organisateurs d’événements. Et nous avons fait de nombreux réglages. Nous avons embauché une personne supplémentaire qui chapeaute les autorisations, mis l’ensemble des procédures à disposition sur le site et assoupli les règles en matière de décibels. Mais nous sommes conscients que la situation des commerçants lausannois est très difficile.

Pouvez-vous vraiment quelque chose pour aider les commerces?

Nous allons travailler ces prochains mois sur la rue de Bourg et Saint-François. Même si la ville ne possède pas directement les bâtiments qui hébergent des commerces emblématiques, nous avons un levier avec l’espace public et son attractivité. Il est vrai que les outils sont légers. A Lausanne, il n’y a jamais eu autant de nuitées mais nos commerces vont mal. C’est vraiment sur l’attractivité et le tourisme qu’il faut agir.

Est-ce au service de l’économie de sauver les finances communales?

Le PLR s’est exprimé en ce sens. A Lausanne, on parle souvent uniquement de l’argent à économiser mais il faut aussi générer de nouveaux revenus. C’est ce que je m’applique à faire par exemple au travers du Biopôle: développer et positionner la ville dans le domaine des sciences de la vie.

En quelle santé le tissu économique lausannois se trouve-t-il?

Lausanne est une ville qui, en comparaison avec d’autres, comporte peu d’emplois. C’est une difficulté. Le déplacement de plusieurs grandes entreprises vers l’Ouest peut être problématique. Il faut donc vraiment travailler sur l’implantation d’emplois ici. Et il est vraiment important qu’un cadre fiscal favorable du type de la RIE III soit posé au plus vite. (24 heures)