L’A9 entame son immense lifting en mars

C’est la première tranche d’un chantier saucissonné avec soin. L’Office fédéral des routes (OFROU) a détaillé, jeudi, le premier acte des travaux de l’autoroute A9 entre Vennes et Chexbres. Comme annoncé fin 2016, ils débuteront par l’assainissement des ponts sur la Paudèze.

Sur ce tronçon, mis en service en 1974, ces ouvrages présentent un mauvais état général et plusieurs éléments ne répondent plus aux normes actuelles, notamment en lien avec le traitement des eaux. L’OFROU agit donc de manière anticipée et sans avoir besoin d’une mise à l’enquête puisqu’il est ici question d’entretien «sans modification notable». A noter que cette intervention est indépendante de l’élargissement des tunnels de Belmont pour lesquels la Confédération affirme désormais avoir reçu près de 300 oppositions.

Largement abîmés par le temps et les infiltrations, les ponts sur la Paudèze nécessitent des mesures de renforcement et le remplacement de certains éléments liés à l’étanchéité ou encore au revêtement antibruit. Les bordures seront notamment détruites puis reconstruites. D’autres mesures seront prises au sol pour renforcer les ancrages de l’ouvrage. Une intervention importante, estimée à 27 millions de francs sur l’enveloppe de 800 millions dédiée au tronçon Vennes-Chexbres. A titre indicatif, l’élargissement des tunnels de Belmont, situés à proximité immédiate, s’élève à 125 millions.

«Le chantier débutera le 20 mars prochain et sera constitué de plusieurs phases durant lesquelles le trafic sera adapté. Cette année, les travaux sur l’autoroute doivent s’achever le 24 octobre», détaille Philippe Schär, responsable du projet Vennes-Chexbres à l’OFROU.

A 80 km/h

Concrètement, la vitesse sera d’abord limitée à 80 km/h pour permettre des interventions sur les voies extérieures puis intérieures. Par la suite et durant deux périodes distinctes (de mi-mai à mi-juin puis durant le mois d’août), des travaux de nuit impliqueront une circulation en bidirectionnel sur une voie, toujours à 80 km/h. Finalement, entre ces deux périodes, puis de septembre à fin octobre, deux flyovers (des «ponts sur le pont» permettant aux voitures de passer au-dessus des ouvriers), seront posés sur la chaussée, direction Lausanne puis direction Valais. «Utiliser deux flyovers simultanément, malgré un espacement certain, c’est sans doute une première mondiale. Ça va nous permettre de faciliter et d’accélérer les travaux et nous devrions gagner jusqu’à quatre mois par rapport à un usage simple», se félicite Olivier Floc’hic, responsable communication à l’OFROU. Sur ces ouvrages provisoires, la vitesse sera limitée à 60 km/h, et les camions au tonnage supérieur à 40 tonnes seront interdits.

Bien que conséquentes, ces phases ne suffiront pas à l’assainissement complet des ponts. Celui-ci se poursuivra en 2018 comme en 2019, toujours de mars à octobre. (24 heures)