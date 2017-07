L’Akabane bat en retraite face aux commerçants

Installée au début du mois, l’Akabane devait contribuer à l’animation de la place Grand-Saint-Jean jusqu’à l’automne. Du côté des enfants, rien à redire, ils semblent avoir adoré. En revanche, le voisinage s’est ligué contre la petite place de jeu itinérante. La Municipalité a décidé de battre en retraite. Le conteneur ludique sera retiré dès ce mardi et installé à la place de la Louve à partir du 3 août.

Parmi les commerçants de la place, il y a ceux qui étaient franchement agacés. Bruits des enfants ou emplacement du conteneur. Et puis d’autres, pas particulièrement emballés. «Ceux que l’Akabane ne dérangeait pas n’y étaient pas favorables pour autant», rapporte Elena Druey, secrétaire générale de la Fondation City Management (chargée de la promotion du commerce lausannois), après une tournée des enseignes de la place. Cette consultation n’aurait-elle pas dû avoir lieu avant l’installation de cette animation? «Sur le papier, je suis certaine que tous auraient dit oui», dit la citymanager, tout en regrettant l’accueil fait à cette tentative d’animation. Directeur de Manor Lausanne, Christian Bulliard salue toutefois cette initiative et tente une explication: «Si les affaires n’étaient pas si dures au centre-ville, les réactions auraient sans doute été moins vives.»

Du côté de la Municipalité, Florence Germond répond: «Nous pensons que c’est aussi une façon d’attirer la clientèle au centre, mais nous ne voulons pas travailler contre les commerçants, dit la municipale en charge des Finances et de la mobilité. L’Akabane est une animation en phase d’essai et si elle ne correspond pas aux attentes, il y a bien d’autres quartiers où une telle place de jeux serait la bienvenue.» Ce container, déjà connu en Suisse allemande, est en location pour six mois au prix de 10 000 fr. Si Lausanne décide de l’acquérir, il s’agira d’ajouter 30 000 fr. à la facture. Soit la moitié du coût d’une petite place de jeu. (24 heures)