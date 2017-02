L’Espace Saint-Martin est face à un avenir incertain

L’Espace Saint-Martin est peut-être le lieu le plus libertaire de Lausanne. Ouvert il y a 4 ans à la rue du même nom, il a tout d'abord eu une fonction d’antre artistique. Résidences, répétitions, réunions, représentations… tout y est possible. A prix libre et sans faire de bénéfices.

Il y a près de deux ans, la vocation de l’espace s’est «naturellement» élargie au champ social, explique l’une des membres du collectif qui le gère, Clea Rupp. L’idée: ouvrir un «lieu de vie» à ceux qui n’en ont pas. Alors le mercredi, c’est repas collectif, toujours à prix libre. Suivront des conversations de français, du hip-hop, du yoga… De nombreux migrants fréquentent désormais l’espace. «Les midis, nous sommes entre 20 et 50, indique Clea Rupp. Ce mercredi, c’est afghan!» Les cours de français ont démarré en juin 2016 à dix personnes, ils sont désormais une trentaine en moyenne à s’y rendre.

Les grands locaux de Saint-Martin appartiennent à la ville, qui a permis au collectif via un contrat de confiance de s’y installer, jusqu’à la démolition du bâtiment. Elle devrait avoir lieu dès la fin de cette année. Avant une reconstruction et réouverture dans deux ans. Mais l’espace n’y sera pas réintégré. «Notre philosophie a toujours été de ne pas capitaliser, de ne pas faire de publicité et de rester indépendants», indique Aurélien Patouillard.

Pas de subventions publiques

La structure ne bénéficie ainsi pas de subventions publiques hormis la mise à disposition des locaux et ses financements viennent de cotisations et des recettes engendrées par les événements. Le collectif ne cherche par ailleurs pas pour le moment un lieu où pérenniser ses activités, d’autant qu’il ne connaît pas la date à laquelle il devra quitter ses murs actuels.

Mais il dit prendre de plus en plus conscience de la place inédite qu’il occupe dans le paysage culturel et social lausannois. Les activités se multiplient, leur fréquentation augmente. La politique d’ouverture totale à chacun, les coûts particulièrement faibles, en font un espace prisé. «Il y a évidemment tout intérêt à ce que ce lieu de rencontre continue», résume Aurélien Patouillard.

Car il a aussi la particularité de jeter des ponts entre des populations qui ne se croiseraient pas forcément ailleurs. Le collectif n’insiste pas sur la dichotomie migrants-non migrants. «Les gens se mélangent, se parlent ou non. Ici on suspend les jugements et les catégories sociales.» (24 heures)