L’abandon de Taoua a coûté 2,25 millions

Ce n’est pas parce que les Lausannois ont refusé, par référendum populaire en avril 2014, que la tour Taoua soit construite sur le site de Beaulieu qu’elle ne leur a rien coûté. Loin de là. Dans une réponse qu’elle apporte aujourd’hui à une interpellation du conseiller communal Hadrien Buclin (Ensemble à gauche), la Municipalité détaille le montant de la facture qu’elle a malgré tout dû régler: l’abandon de Taoua a finalement coûté 2,25 millions de francs, dont 750 000 francs en guise de dédommagements pour l’entreprise Losinger Marazzi SA. Pour l’interpellateur, l’indemnité en question représente «une facture salée payée à un grand groupe immobilier aux frais du contribuable pour un projet avorté», et il demandait selon quels critères elle avait été fixée.

La Ville rappelle en préambule que le site de Beaulieu est propriété de la Commune de Lausanne, et qu’il est soumis à un droit de superficie en faveur de la Fondation Beaulieu jusqu’en 2099. Quand il s’est agi de trouver un investisseur pour valoriser le front Jomini, la candidature de Losinger a été validée par la Municipalité. C’était en 2007. Il a alors été convenu qu’une indemnité serait versée en cas d’abandon du projet, les frais d’études étant notamment assurés par l’entrepreneur. Dans un premier temps, le montant de l’indemnité a été fixé à 500 000 francs. Puis, après que le Conseil communal a retoqué le projet en demandant que la tour comprenne quatre étages de logements à loyers abordables, le montant est passé à 750 000 francs en raison des nouvelles études qu’il fallait réaliser.

Procédé «habituel»

Pour les autorités, le procédé était «habituel» et le contenu de la convention passée avec Losinger «correct» si l’on considère le travail réalisé par cette entreprise sur quatre ans, entre fin 2007 et 2011. «Il est certain que les frais de développement engagés ont été très supérieurs à l’indemnité fixée», estime d’ailleurs la Municipalité. Ces frais sont ceux liés aux études en matière d’architecture, de génie civil, d’impact sur l’environnement ou encore de calcul énergétique. Si les autorités disent comprendre que le montant versé puisse paraître élevé, elles assurent aujourd’hui qu’aucune autre indemnité n’a été payée ou n’est encore due à Losinger, ou à d’autres partenaires, en relation avec le dossier Taoua. La Municipalité ajoute qu’elle n’entend pas modifier sa pratique, qui vise à ne pas décourager les investisseurs, porteurs de projets, par des conditions «trop draconiennes».

Au final, la facture totale pour Lausanne suite à l’abandon de Taoua se monte donc à 2,25 millions de francs. Les coûts supplémentaires comprennent les frais d’organisation du concours, de travaux préparatoires, d’aménagement de l’espace public ou d’information à la population.

(24 heures)