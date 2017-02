L’afflux d’étudiants fait grimacer Chavannes

Il aura fallu s’y reprendre à deux fois. Jeudi soir, le Conseil communal de Chavannes-près-Renens a finalement voté le préavis fixant le plafond d’endettement de la ville pour cette législature. En décembre dernier, le plénum avait refusé d’avaliser la limite à 90 millions de francs demandée par la Municipalité. Renvoyée à ses études, celle-ci est revenue à la charge, mais sans changer sa copie. Peu convaincue par les explications de l’Exécutif, la commission chargée d’étudier ce deuxième préavis s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’un amendement abaissant le plafond à 70 millions de francs. Le Conseil communal l’a suivie à la majorité moins six abstentions.

Dans son rapport, la commission a notamment relevé qu’un endettement de 90 millions, s’il était atteint, placerait Chavannes dans la catégorie des communes critiques, proches de la faillite. Jean-Pierre Rochat l’assure pourtant: «Notre objectif n’est même pas d’atteindre le seuil des 70 millions de francs, nous adapterons nos dépenses au fur et à mesure pour l’éviter.» Actuellement endettée à hauteur de près de 34 millions de francs, la commune planifie des investissements de l’ordre d’environ 77 millions de francs d’ici à 2021 et risque de devoir se montrer plus raisonnable que prévu.

Au passage, la commission a mis le doigt sur un problème emblématique des mornes perspectives financières de la Commune. A l’horizon 2020, avec la construction d’un important complexe de logements étudiants (le Vortex), Chavannes va en effet voir sa population estudiantine plus que tripler, alors que celle-ci n’apporte aucun revenu fiscal. Elle cite aussi l’exemple du nouveau quartier des Osches, qui accueille lui aussi essentiellement des étudiants et non des familles, contrairement aux espoirs de la Municipalité.

«Jusqu’ici, nous avons pensé que l’augmentation de la population améliorerait significativement nos rentrées. En fait, ça n’a pas du tout été le cas», admet Jean-Pierre Rochat. Son constat: Chavannes n’attire pas d’habitants à hauts revenus. Une réalité qu’il espère voir changer quelque peu avec la construction de la tour des Cèdres et ses appartements de standing.

(24 heures)