L’alliance élargie de la droite bat de l’aile

Cela sent le sapin pour la «grande» alliance de la droite vaudoise. Hier en fin de journée, les communiqués de presse de l’UDC, du PLR et des Vert’libéraux se sont succédé sur le thème: je t’aime, mais notre amour est impossible. Depuis des mois, les trois formations essaient de s’unir dans l’espoir de présenter cinq candidats au Conseil d’Etat ce printemps. Mais l’UDC semble avoir posé les plaques. «La Direction de l’UDC Vaud demeure convaincue que la stratégie à quatre candidats est la plus crédible», écrit le parti. Il veut s’en tenir à une alliance traditionnelle PLR-UDC.

Les libéraux-radicaux prennent acte du choix de leur partenaire. Dans la foulée, ils convoquent un congrès extraordinaire le 18 janvier afin de décider «définitivement» de la stratégie. Néanmoins, le PLR se dit «ouvert» jusqu’à cette date.

Enfin, les Vert’libéraux se retrouvent dans une situation bien inconfortable à la veille des Fêtes. En effet, ils avaient plaqué le centre pour s’inscrire dans l’union de la droite. Comme l’UDC ne veut toujours pas d’eux, les Vert’lib s’en remettent donc à une hypothétique alliance avec les libéraux-radicaux. Mais ils se «préparent» aussi à partir seuls. (24 heures)