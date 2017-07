L'appli des Urgences tape dans le mille

Lancée il y a un an, l’application informant en direct les patients sur l’affluence dans les différents centres d’urgences lausannois a trouvé son public: 25 000 téléchargements à ce jour. «Un succès, commente Christian Lehmann, responsable des outils collaboratifs du CHUV. On dénombre 300 utilisations par jour; un chiffre comparable à la fréquentation quotidienne des Urgences du Bugnon.»

Cette appli gratuite intitulée «Urgences Lausanne» permet de savoir en temps réel qu’à la permanence du Flon, par exemple, la prise en charge sera moins rapide qu’à la Source ou à Vidy-Med. «La moitié de la population ne connaît pas plus de trois centres d’urgences à Lausanne», déplore Christian Lehmann. L’outil du CHUV en répertorie six. Ses effets sur l’engorgement des Urgences du Bugnon n’ont pas encore été étudiés.

Mi-septembre, deux nouveaux partenaires étofferont la base de données: les urgences ophtalmiques (Jules-Gonin) et le Centre de la main. Les parents réclament à grand cri l’intégration de la pédiatrie. Des discussions sont en cours.

Le CHUV a investi 150 000 francs dans le développement de sa première application de service destinée au grand public. «Si la population est au rendez-vous, c’est probablement dû à sa qualité et à son ergonomie», justifie Christian Lehmann. Le modèle informatique intéresse d’autres établissements suisses. «Mis à part les HUG, qui ont une appli similaire, nous n’avons pas trouvé d’autres exemples.»

Nouveaux produits?

A l’heure où des applis santé plus ou moins fiables inondent le marché, le CHUV va-t-il lancer de nouveaux «produits»? «Cette première expérience a rendu plus concrètes les réflexions à ce sujet mais la priorité reste les applications visant le bon fonctionnement des soins et la circulation de l’information, comme le dossier électronique du patient.»

En attendant l’arrivée de certifications et de labels de qualité pour les applis santé, le Dr Jeannot, spécialiste en eHealth, conseille de «privilégier celles qui sont proposées par des organisations médicales connues». (24 heures)