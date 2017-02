La Muni de Froideville interdit un rassemblement

«L’UDC répète régulièrement qu’il faut écouter la volonté de la population. Mais visiblement, il ne faut l’écouter que quand ça va dans leur sens. La résistance s’organise: nous serons bien présents samedi matin de 9h à 11h à Froideville pour protester contre la décision de fermeture de La Poste du village.» Président de la section Gros-de-Vaud du Parti socialiste, Sébastien Lehmann est très remonté contre l’interdiction de rassemblement signifiée par Jean-François Thuillard, député syndic UDC de ce village du Gros-de-Vaud. «Nous avons déjà organisé le même genre de rassemblement à Morrens, Vufflens-la-Ville et Penthaz, sans qu’il n’y ait le moindre débordement. Je me demande comment un élu cantonal peut défendre les intérêts de l’ensemble des Vaudoises et des Vaudois, s’il n’est même pas capable de défendre ceux de ses propres concitoyens.»

Ces attaques ne déstabilisent pas le principal concerné: «Nous sommes en période de pré-élections, visiblement certains ont besoin de se faire mousser. Pour le reste, nous sommes assermentés et c’est notre job de faire respecter les lois. En l’occurrence, selon notre règlement de police, toute manifestation doit faire l’objet d’une demande adressée à la commune dans un délai de quinze jours avant l’événement. Là, nous avons appris l’existence de ce rassemblement par une publicité en une de l’Echo du Gros-de-Vaud. La décision d’interdiction a donc logiquement été prise à l’unanimité par l’ensemble de la Municipalité.» Parallèlement, l’Exécutif a informé la préfecture et la gendarmerie. «Ce sera donc à eux de voir s’il y a lieu d’intervenir en cas de maintien du rassemblement samedi.»

Sur le fond, Jean-François Thuillard estime que ce rassemblement arrive «comme la grêle après les vendanges». «Nous discutons avec La Poste depuis deux ans. Au sein de la Municipalité, nous étions tous opposés à cette fermeture, mais n’avons pas vraiment eu le choix. Les discussions se sont ensuite poursuivies et nous allons d’ailleurs soumettre en mars à notre conseil une proposition de rachat du bâtiment.»

Habitante du village, Christiane (nom connu de la rédaction) compte bien manifester son mécontentement samedi. «Cette interdiction, c'est n'importe quoi. Ça tend à confirmer les bruits disant que notre Municipalité ne s'est pas beaucoup battue pour le maintien de notre poste. Le PS ferait mieux d'agir en amont, mais au moins il fait quelque chose, lui. Et puis ce type de rassemblement n'a jamais réuni grand monde. Non, vraiment, je ne vois pas en quoi ça dérange.»