La Pontaise assure l’avenir proche d’Athletissima

Les travaux indispensables à Athletissima

1. Améliorer l’accueil



Selon Jacky Delapierre, directeur d’Athletissima, le stade de la Pontaise devra être rééquipé d’ici à 2019, date du renouvellement de la licence du meeting. Une douzaine de loges sont au menu des exigences de la Diamond League. «Les invités n’y seront pas assis, mais ce seront des espaces de 28 m2 pour les accueillir», décrit le patron du meeting international.



2. Un stade pour s’échauffer



A la Pontaise, il manque une piste pour l’échauffement des athlètes. Celle-ci pourrait se réaliser aux côtés du stade, à l’endroit où jouent actuellement les hockeyeurs sur terre.



3 Des structures de contrôles



Les contrôles antidopage des athlètes nécessitent des locaux séparés en fonction de normes que la Pontaise ne respecte pas aujourd’hui.



4. Electricité fixe



A chaque édition, Athletissima doit s’équiper afin de fournir des installations électriques conformes. «Celles en fonction datent de trente ans, dit Jacky Delapierre... De plus, on est en 2016 et le stade de la Pontaise n’a toujours pas de réseau wi-fi.»



5. Accueil des télévisions



Des câbles partout, pas d’espaces sécurisés pour les véhicules techniques: les conditions du direct à la télé nécessitent de libérer de la place pour les médias.



6. Mais encore...



Pour Jacky Delapierre, ces investissements ne concernent pas qu’Athletissima. Les clubs en profiteront aussi, tout au long de l’année. Ainsi, il ajoute à la liste le besoin d’infrastructures intérieures, avec la remise en service et l’extension d’une piste située au sous-sol des tribunes sud. Par ailleurs, dans les tribunes, les sièges «sont dans un état catastrophique», dit-il. Leur remplacement ne coûterait pas un bras en regard des millions nécessaires aux investissements précités mais serait «un plus bienvenu». On pourrait encore y ajouter le remplacement des barrières autour de la piste, qui ne sont plus assez hautes pour les normes en vigueur. Histoire de finir le tableau, le directeur d’Athletissima en rajoute une couche: «Sur les couloirs 6,7 et 8 au bout de la piste du 110 mètres haies, on ne peut pas placer les athlètes qui mesurent plus de 1 mètre 80 car ils risqueraient de toucher un plafond.»



Au final, la liste des travaux à réaliser devrait se monter à un chiffre oscillant actuellement entre 5 et 10 millions de francs.