La Soupe Populaire, Caritas et l’Espace doivent déménager

On hésite entre les chaises musicales et les dominos. Cette année, trois institutions sociales lausannoises quitteront leurs antres respectifs. Pour des raisons différentes et vers des destinations pour l’heure inconnues, mais peut-être liées entre elles. Petit récapitulatif de ces grands déménagements.

Rue Saint-Martin, au centre-ville de Lausanne, le bâtiment qui accueille actuellement la Soupe Populaire sera rasé. Pour être rebâti plus grand, plus adapté, plus équipé. Un lieu pour les sans-abri, des logements sociaux, des locaux pour le Service des parcs et domaines et la Soupe y seront aménagés.

On attend le début des travaux pour la fin de l’année, si le projet ne rencontre pas d’opposition. Toujours selon ce calendrier, l’ouvrage devrait être achevé au début de 2020. Durant deux ans, la Soupe – gérée par la Fondation Mère Sofia – sera servie ailleurs. «Et ce ne sera pas dans le même quartier», indique d’ores et déjà le municipal chargé de la Cohésion sociale, Oscar Tosato. Deux pistes sont à l’étude: l’une privée, l’autre dans des locaux appartenant à la caisse de pensions de la Ville de Lausanne.

C’est aussi dans l’un ou l’autre de ces locaux que pourrait venir se loger l’Espace (destiné à l’accueil et à l’orientation des plus démunis), actuellement sis à la rue César-Roux 16. Là, c’est la Ville qui doit profondément rénover le bâtiment qui abrite également le bureau des réservations pour les logements d’urgence ainsi que des appartements sociaux.

Deux ans de travaux sont aussi au programme avant de voir rouvrir des logements sociaux à cet endroit. «Est-ce que l’Espace y reviendra ou est-ce qu’il sera ailleurs, la réflexion est encore en cours», explique Oscar Tosato.

Une quête laborieuse

Les recherches des deux structures rencontrent pour le moment des difficultés similaires: «Il n’est pas simple de trouver de nouveaux locaux pour l’accueil de personnes précarisées, relève Oscar Tosato. Lorsque des solutions auront été trouvées, il y aura tout un processus de dialogue avec les habitants, dans les quartiers concernés, pour ne pas susciter la méfiance. Parce qu’elle n’a pas lieu d’être.»

Un travail de communication conséquent devra aussi être mené auprès des populations précaires, habituées à fréquenter les structures d’aide bien implantées au cœur de Lausanne.

A l’autre bout de la ville, Caritas Vaud doit faire ses cartons et partir de sa Centrale alimentaire, sise à l’avenue de Sévelin 15. «Le bail se termine en fin d’année et pour l’instant nous n’avons pas de solution sûre à communiquer, indique la porte-parole, Françoise Crausaz. C’est évidemment un peu compliqué, d’autant que nous devons rester dans la région lausannoise, puisque nous l’approvisionnons.» La structure récolte environ 600 tonnes de nourriture chaque année et la met à la disposition des associations. Une collaboration étroite avec la Ville de Lausanne est à l’œuvre puisque cette dernière subventionne la centrale à hauteur de 120 000 francs par an.

Soupe cherche cuisine

Détail piquant: c’est aussi à Sévelin 15 que se mitonnent quotidiennement les plats servis… à la Soupe Populaire. Or celle-ci, dans son nouveau bâtiment, sera équipée d’une cuisine et Caritas ne cherche donc pas à se reloger dans des locaux où l’on peut cuisiner. Par ricochet, la Soupe doit, elle, trouver un espace temporaire qui lui permettra de confectionner les repas distribués sur place. (24 heures)