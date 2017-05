La gauche lausannoise veut aider les habitants à refuser la publicité

Un peu d'air pour les boîtes aux lettres lausannoises. Alors qu'une enquête de la Fédération romande des consommateurs (FRC) indiquait mardi qu'un ménage suisse reçoit entre 36 et 60 kilos de publicité par année, le Conseil communal se penchait le soir-même sur un postulat visant à favoriser les mesures anti-pub. Signé des conseillers Joosten (PS), Hubler (EàG) et Rossi (Verts), ce dernier demande à la Ville d'envoyer gratuitement aux ménages des autocollants «pas de publicité, pas de presse gratuite» et de les informer sur la manière d'échapper aux envois adressés et journaux gratuits. En plus de lutter contre le matraquage publicitaire, la gauche entend ainsi diminuer l'impact écologique engendré.

Rappel pour le #cclausanne: le fait que la @PosteSuisse distribue les envois politiques malgré l’autocollant dépend d’elle, pas des partis pic.twitter.com/s4KjhZ3NZ8 — PS Lausanne (@PSLausanne) 9 mai 2017

Une proposition qui fait bondir la droite, convaincue que les Lausannois sont suffisamment matures pour refuser seuls les envois indésirables. «Et puis la pub sert aussi à prospecter des clients donc à payer des salaires, des charges sociales et des impôts», ajoute le PLR Mathieu Maillard. Argument appuyé par l'UDC Jean-Luc Chollet pour qui il convient de «ne pas uniquement compter en tonnes de papier mais aussi en emplois et en vie économique». Et de questionner : «Que serait une société sans publicité ? Une société sans biens de consommation et donc sans biens de première nécessité».

Pas un business

Côté gauche radicale, Alain Hubler s'interroge sur un argument de la Municipalité qui défend «la matière la mieux valorisée de la ville» puisque le vieux papier est repris à 45 francs/tonne et que son taux de recyclage est supérieur à 90%. «Est-ce que la Ville voit d'un bon œil ce système, puisque la revente du papier à un côté intéressant pour ses finances ?», demande l'élu. La municipale Florence Germond répond qu'elle ne compte pas assainir les Finances en recyclant du papier et que la Ville ne fait pas de bénéfice. La Municipalité devra néanmoins se pencher sur les propositions émises puisque le postulat lui est renvoyé. (24 heures)