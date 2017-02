La grande mue de la gare de Cully se précise

Devisés à 53 millions de francs, les travaux projetés en gare de Cully sont impressionnants. Reconstruction de deux quais (plus longs et relevés à 55 cm), création de rampes d’accès, pose de six nouveaux aiguillages ainsi que de nombreux autres signaux et éléments de sécurité, remplacement du passage supérieur de la Charettaz, édification de murs de soutènement, reconstruction de l’un des deux ponts situés sur l’avenue de la gare… Entre fin 2018 et fin 2020, c’est tout un pan de l’histoire de la station du chef-lieu du district de Bourg-en-Lavaux qui sera réécrit.

Cofinancée à 60% par le Canton et à 40% par la Confédération dans le cadre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), cette transformation en profondeur permettra la mise en service de la fréquence au quart d’heure du RER Vaud entre la gare de Cossonay-Penthalaz et celle de Cully.

Le RER Vaud poursuit son développement avec la volonté de tisser des liens solides entre les différentes régions tout en assurant la mobilité des Vaudois.

Après l’extension du réseau jusqu’à Grandson, en 2015, la cadence sera augmentée cette année sur la ligne de la Broye: le train y circulera deux fois par heure. A l’horizon 2020, avec l’évolution des travaux Léman 2030, une extension jusqu’à Aigle est dans les tuyaux. Enfin, en 2021, le RER Vaud mettra le cap sur la vallée de Joux.

Tous ces développements seront à chaque fois couplés à des améliorations des horaires sur les lignes régionales de bus et de trains en correspondance, «pour permettre de renforcer l’ensemble de la chaîne des transports publics vaudois», selon le Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud.

(24 heures)