La mosaïque de Pâques a été dessinée par Burki

C’était en novembre dernier. Une fois de plus, Raymond Burki avait un élan généreux en inventant un dessin pour une de ces innombrables sociétés qui l’adoraient. Cette fois, c’était pour les petits pêcheurs d’Ouchy et leurs 100 ans. Près de trois mois après le décès de l’artiste, ce dessin malicieux va vivre une aventure particulière puisqu’il sera la trame de la désormais classique mosaïque de Pâques qui s’installe depuis dix-neuf ans sur la place de la Navigation.

Burki en serait ravi, et il serait probablement venu lui-même déposer quelques-uns des 35'000 œufs teints prévus pour donner vie et relief à son œuvre. Et puis, même s’il n’était plus un enfant – quoique, dans le fond… – il aurait été heureux de voir son nom et son talent associés à l’Association Romande des Familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC), qui fête ses 30 ans. Pour les réalisateurs de toute l’opération – la Société des intérêts d’Ouchy – l’idée est de récolter 30'000 francs en faveur de l’ARFEC, qui vit uniquement des cotisations de ses membres, de dons divers et de ce type de soutien. Chaque œuf coûtera un petit franc, et à la fin du week-end pascal, ils seront tous distribués à des organisations caritatives ou proposés «à vot’bon cœur» aux passants.

En savoir plus www.ouchy.ch et www.arfec.ch (24 heures)