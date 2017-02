La plateforme bio de Cery et Lausanne, c’est fini

L’envie de bien faire est parfois compliquée par la réalité. En matière de restauration collective bio et locale, la Ville de Lausanne vient d’en faire l’expérience. Elle avait décidé début 2015 que, d’ici à la fin de 2017, ses crèches et autres réfectoires serviraient 70% de produits locaux et de proximité. Cela pourrait s’avérer plus compliqué que prévu.

«L’histoire avait plutôt bien commencé», se désole Jean-Luc Chollet, élu UDC de Lausanne. L’histoire, c’est la relation qui unissait la Plateforme Bio Locale, créée en 2013, et la Ville de Lausanne, avant que la première ne fasse faillite, l’été dernier. Cette plate-forme centralisait des produits certifiés de la région ou bio et les cuisiniers de la ville pouvaient venir s’y approvisionner. Le fameux «circuit court», résume la municipale Natacha Litzistorf. Un intermédiaire entre producteurs et cuistots pile dans la ligne que se sont fixée les autorités lorsqu’elles avalisaient, en janvier 2015, leur «plan d’action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociétale».

La Plateforme Bio Locale, sise dans les anciennes porcheries du domaine de Cery, n’a pas été créée par la Ville. Elle n’était d’ailleurs pas son unique fournisseur et n’avait pas qu’elle pour client. Mais Lausanne avait décidé de soutenir le concept, de rejoindre la coopérative en payant 1000 francs et de lui en octroyer 24'000 de mieux, destinés à l’achat de matériel, notamment un vélo cargo électrique.

«La coopérative à fait faillite dans un contexte de conflit au sein du comité, explique David Payot. La Ville n’a pas souhaité reprendre la collaboration avec la société qui lui a succédé, car la situation est confuse.»

La plateforme existe en effet toujours. Elle s’est libérée du suffixe «locale» et n’est plus une coopérative mais une S.à.r.l. Son codirigeant, Charles-Louis Mourruau, explique que les problèmes de gestion sont résolus. «Nous n’avons plus du tout la même structure», dit-il. Lui et son associé Hansjörg Haas – le fondateur de la plateforme – poursuivent néanmoins toujours le même objectif, «convaincus par le bio, par l’autonomie alimentaire et le respect de l’environnement». Leurs clients sont désormais principalement des restaurants lausannois. Les livraisons s'effectuent à vélo, comme c’était déjà le cas dès les prémices de la plateforme en 2013.

«Je regrette que nous ne puissions plus travailler avec la Ville, dit Charles-Louis Mourruau. Nous aimerions recommencer, notamment avec les structures qui s’occupent de la petite enfance, et montrer ainsi aux enfants qu’il est possible de bien manger tout en respectant la nature et sans que cela coûte forcément plus cher. Nos prix sont actuellement compétitifs avec les produits traditionnels.»

Du côté de la Ville, on assure maintenir les objectifs fixés pour 2017, notamment grâce à Terre Vaudoise, qui assure une partie de la fonction de la plateforme. David Payot présentera prochainement un premier bilan qu’il annonce réjouissant. (24 heures)