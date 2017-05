La polémique enfle autour du bal Maasaï HEC

«Rapidement, des dizaines, des centaines, des milliers de messages et de mails de haine à caractère raciste, sexiste, antisémite, psychophobe, transphobe etc. ont été publiés sur la page de l’AFU et envoyés en messages privés», affirme l’association féministe. Et les exemples teintés d’une violence extrême ne manquent pas. «On la viole et on la donne aux chiens?» commente un internaute sur la publication Facebook de l’AFU. «Put*** mais quelle bande de raclures de chiottes», surenchérit un autre.

Pour rappel, le Comité des étudiants de la faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’UNIL organise chaque année un bal à thème au Montreux Palace. Cette année, les organisateurs ont porté leur dévolu sur le sujet «Masaï Mara». Dans la foulée, L’Association féministe avait dénoncé «un choix raciste», argumentant que «Les organisateurs du Bal extirpent de façon unilatérale des éléments de la culture Maasaï, dans un monologue débordant de complaisance.»

Le Comité des étudiants HEC a publié le mercredi 3 mai un communiqué en réponse à l’association féministe et dément toute forme de racisme: «Nous avons été surpris par les récentes attaques auxquelles nous avons été confrontés et ne pouvons les ignorer dès lors qu’elles portent directement atteinte à notre honneur de par leur caractère diffamatoire et calomnieux.»

L’AFU, de son côté, demande, notamment, aux organisateurs «d’annuler l’événement ou au minimum de changer rapidement le thème du Bal.» Ces revendications font écho à la prise de position du Comité de l’association des étudiants en lettres (AEL) de l’UNIL, adressée par mail aux universitaires: «Nous nous opposons profondément à la tenue du Bal HEC avec son thème actuel; celui-ci, sa médiatisation et les formulations utilisées sont ancrés dans un racisme et un néocolonialisme latent insupportables.»

L’AEL était aussi sous les feux des critiques l’année dernière, après avoir organisé une soirée sur le sujet de l’asile psychiatrique. «En acceptant ce thème proposé par le MAD club, nous n’avions pas réfléchi au validisme et à la stigmatisation qu’il véhiculait. (…) Nous présentons ici nos excuses publiques pour la tenue de la soirée Ael’s Asylum le 5 mai 2016, et remercions également les personnes nous ayant fait part de leur indignation, déclare le comité. Leurs remarques nous ont permis d’évoluer et d’étendre notre regard critique afin de mieux déceler les stigmatisations et la discrimination.»

Thomas Wiesel, ancien étudiant en HEC, prend position sur Facebook, tout en croyant en la bonne foi des organisateurs du Bal: «Cela ne fait jamais plaisir d’admettre qu’on s’est trompés, ou que ce que l’on a pu dire a choqué une communauté, mais parfois il faut se remettre en question et prendre un peu de recul.» (24 heures)