La protection des maisons anciennes est en vogue

Le bâtiment de la rue de la Justice 8-10, à Cully, ne laisse pas le promeneur indifférent. Ses portes d’entrée surplombées de frontons en molasse, ses dômes, ses fenêtres à croisillons de bois et petits carreaux et les autres éléments de sa façade assoient son statut d’antan: des nobles ont vécu ici au XVIIe siècle. Classée depuis 1959 par les Monuments et sites du Canton, la maison de 1684 (en fait le numéro 8, sa moitié sud) fait actuellement l’objet d’une mise à l’enquête pour l’extension de la mesure de classement.

Pourquoi cette protection supplémentaire? La partie sud du monument historique, malgré son apparent entretien, serait-elle en danger? Pas du tout, selon Nicolas Meier, conservateur du secteur Est aux Monuments et sites du Canton. D’autant qu’elle fut acquise et fidèlement restaurée dans la seconde moitié du XXe par l’architecte Pierre Margot, actif dans la protection des biens culturels et monuments historiques tant aux niveaux cantonal que fédéral. «Ce sont les propriétaires (ndlr: une des filles de feu Pierre Margot) qui nous ont demandé d’étendre le classement, comme dans de nombreux cas», explique le conservateur.

Intérieur à protéger

Seuls le toit, les façades et les menuiseries du bâtiment de la rue de la Justice sont classés (note 2). Le second œuvre intérieur, lui, est seulement inscrit à l’inventaire (lire ci-contre). «A l’époque, on pensait que ne protéger que l’extérieur suffisait; certaines expériences malheureuses de vidage de bâtiments dont seuls les extérieurs étaient protégés nous ont prouvé le contraire», rappelle Nicolas Meier. Les temps ont donc changé et la maison est considérée comme un tout. «Désormais, le Canton classe l’ensemble d’un bien reconnu d’intérêt, afin de protéger chacune de ses composantes. Lorsque des projets de transformations nous parviennent, nous apprécions en revanche au cas par cas quels sont les éléments présentant une réelle valeur patrimoniale.» Les toilettes des années 60 n’entrent par exemple pas dans le classement d’un bâtiment du XVIIe…

Trois critères sont utilisés pour juger de l’intérêt d’un classement: l’ancienneté, l’authenticité et la rareté. «Cette maison est un témoin de l’époque. Son couloir de distribution des pièces est typique d’une habitation bourgeoise, au même titre que ses éléments de façade, déjà classés.» Le rapport d’enquête indique également que les menuiseries, les planchers, les enduits des murs, la pierre à eau et la hotte de cuisine – témoins matériels et historiques d’un intérieur de la seconde moitié du XVIIe siècle – ont été scrupuleusement conservés. Pourtant, en l’absence de classement, ils auraient pu être déplacés ou modifiés. Si personne ne s’oppose à l’extension de la mesure, les travaux intérieurs seront dorénavant accompagnés par le Canton.

Pas plus cher

Cette supervision de l’Etat n’entraîne-t-elle pas un coût? Le classement ne coûte rien au propriétaire, mais l’entretien du bien doit dès lors se faire dans le respect strict des caractéristiques historiques du bâtiment. L’influence sur la facture est variable: «Ce n’est pas la conservation qui coûte, mais les transformations, nuance Nicolas Meier. L’entretien de bâtiments classés coûte au même titre que celui de bâtiments non protégés. Conserver et entretenir coûtera toujours moins cher que démolir les intérieurs, étayer quelques murs conservés et couler les dalles en béton devant remplacer les planchers démolis.»

La loi prévoit par ailleurs un subventionnement pour les travaux qui sont imposés par l’Etat en raison du classement. «Et nous n’imposons, lorsque cela arrive, que le strict minimum», assure le conservateur. L’étude précise des Monuments et sites permettra aussi de cibler les rénovations. «Pourquoi dépenser un demi-million pour une charpente neuve lorsque le remplacement de quelques pièces abîmées suffit et coûte un cinquième du prix?»

Une reconnaissance

Foi de conservateur, les propriétaires sont en tout cas plutôt demandeurs d’un classement. «Cette mesure est une reconnaissance de l’Etat pour le bon entretien des lieux et peut être un facteur de fierté», interprète Nicolas Meier. Cette reconnaissance peut aussi donner de la valeur au bien en cas de vente, pour autant que son acquéreur soit plus sensible au patrimoine qu’au rendement.

L’extension de classement de Cully n’est pas isolée. Cette mesure, qui cible souvent l’intérieur d’un bâtiment, peut aussi préciser des données pour lesquelles nos ancêtres cultivaient un certain art du flou.

Par exemple, la mesure de protection du Château du Châtelard, à Montreux, incluait le «coteau au sud», sans plus de détails. L’extension a permis d’en définir précisément les limites et d’édicter un nouveau périmètre de protection. (24 heures)