La voie CFF entre Lausanne et Lutry devrait être prête lundi

Dans les bus de remplacement qui transportent les pendulaires entre les gares de Lutry et de Lausanne, l'interrogation est sur toutes les lèvres. Les travaux permettant la reprise normale du trafic des trains, réduit depuis le début de la semaine, seront-ils terminés vendredi 24 février, comme annoncé? La réponse est non: le chantier de renforcement va se poursuivre ce week-end. «Notre but est de rétablir le trafic dès lundi 27 février à 4h du matin», annonce Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.

Soulagement

C'est un soulagement en vue de la rentrée scolaire après la semaine de relâche qui se termine ce week-end. Le glissement de terrain qui s'est produit dimanche 19 février, tard dans la soirée, provoque des retards des trains grandes lignes et les trains régionaux sont remplacés par des bus entre Lausanne et Lutry. Pourquoi ce prolongement de quelques jours du chantier? «C'est un terrain difficile, il y a beaucoup d'eau», relève Jean-Philippe Schmidt. Les ouvriers ont d'abord enlevé les gravats ainsi que les parois antibruit sur cent mètres. Ils ont ensuite mené les travaux de bétonnage et de stabilisation qui doivent se poursuivre.

Deux poches d'eau ont été découvertes. D'où vient ce liquide? La réponse n'est pas encore précise. Les géologues des CFF sont sur place et des sondages sont encore programmés. (24 heures)