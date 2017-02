La zone de prostitution lausannoise sera massivement réduite

Durant près de trois heures, mardi soir, les élus lausannois se sont affrontés sur les conditions d'encadrement des pratiques des travailleuses et travailleurs du sexe. Au coeur du débat : la taille du périmètre de l'ouest de Lausanne dans lequel le racolage peut avoir lieu.

C'est la version proposée par les autorités qui a passé la rampe. Ainsi donc, les prostituées verront désormais leur zone de travail passer de 1700 m² à 700 m². La rue de Genève est désormais interdite à la prostitution, tout comme l'avenue de Sévelin notamment.

Les autorités, suivies par la droite et l'immense majorité des socialistes, fondent cette réduction du périmètre sur le développement de ce quartier, avec l'arrivée prochaine du tram et de nombreux nouveaux logements. Elles se félicitent d'ailleurs de parvenir à maintenir la prostitution en ville et à concilier ainsi développement, prostitution et tranquillité de riverains. Ce dans un secteur de «fortes contraintes», a souligné le municipal désormais en charge du dossier, Pierre-Antoine Hildbrand (PLR).

Difficultés pour les travailleurs du sexe, selon la gauche

Les Verts et le groupe Ensemble à Gauche ont à plusieurs reprises - mais en vain - tenté de préserver l'espace actuellement dévolu à la prostitution. Placés du point de vue des travailleuses et travailleurs du sexe et s'appuyant sur les craintes de l'association Fleur de Pavé, ils ont expliqué pourquoi la réduction de ce périmètre allait entraîner des difficultés pour les travailleurs du sexe.

Risque de tensions entre des groupes désormais trop rapprochés, éclatement des pratiques dans d'autres lieux de la ville, confinement hors des zones passantes… autant d'éléments susceptibles de détériorer les conditions de travail des prostituées. Une population déjà extrêmement précaire, ont encore dit les Verts et l'extrême gauche.

Nouvelle politique saluée

A droite, au centre mais aussi chez les socialistes, on a préféré saluer cette nouvelle politique en matière de prostitution. Horaires, zone redéfinie, meilleure gestion des nuisances, amélioration de la cohabitation entre riverains, usagers et prostitués. Le PS a par ailleurs indiqué vouloir qu'on «suive de près» cette nouvelle configuration de la prostitution de rue. Le Parti libéral conservateur (PLC) a rappelé qu'il souhaitait qu'on restreigne les horaires plutôt que la surface dévolue au racolage. Il ne s'est toutefois pas opposé à cette mesure.

Le débat a aussi conduit les élus à se prononcer sur la création par la ville d'un lieu de passe dont la gestion aurait été confiée à une association. Là encore, deux camps se sont affrontés, selon le même clivage. Droite et socialistes ont massivement refusé d'entrer en matière.

L'UDC Jean-Luc Chollet a résumé ainsi la position de nombre de ses collègues: «Il n'appartient pas à la ville de Lausanne de se transformer en taulière.» De quoi irriter Ensemble à Gauche et les Verts qui ont insisté sur les conditions de travail des prostitués et prostituées. Et sur la nécessité de mettre à leur disposition des lieux sûrs. Les deux groupes ne sont pas parvenus à convaincre une majorité de l'assemblée. (24 heures)