Lausanne Lumières fait à nouveau briller la ville

Le Festival Lausanne Lumières revient pour la cinquième année consécutive avec treize installations éphémères disséminées au centre-ville.

A compter d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre, la gare est fleurie de marguerites, les tentes colonisent les façades, des aventuriers sautent sur les toits, les space invaders apparaissent sur les portes Saint-François, un arbre en néons flanque la tour Bel-Air et la rue Saint-François devient Chinatown.

Des œuvres déjà connues des Lausannois font un nouveau tour de piste comme les Poleens, mi-pollen mi-méduse, suspendues cette fois en haut du Petit-Chêne. Plébiscitée l’an dernier par les familles, la balançoire lumineuse des Services industriels se réinstalle sur la place de la Louve.

Les organisateurs poursuivent les collaborations avec les grands festivals internationaux comme Lyon ou Lumina (Cascais, Portugal) mais n’oublient pas pour autant les artistes du cru. Pour la première fois, un festival off est dédié aux jeunes talents. Next propose cinq œuvres à découvrir dans les vitrines de magasins lausannois. Un kaléidoscope géant à Excelsior, par exemple, ou un travail autour de la lumière stroboscopique à la Boutique Camille. L’une de ces créations sera sélectionnée pour être réalisée «en grand».

«Nous voulions mettre en avant encore davantage le lien entre art et commerce, explique Julien Finkbeiner, directeur de la manifestation (ndlr: le City Management est l’un des partenaires principaux de Lausanne Lumières). Ces vitrines sont comme de petites galeries. C’est une plate-forme pour les jeunes de la région.»

Les collégiens lausannois sont, cette année encore, mis à contribution. Leur Mille-Pattes – détournement des panneaux de randonnées – habille la promenade Derrière-Bourg. En lieu et place des cols et sommets, les enfants de 8 à 15 ans ont indiqué sur les panneaux leur propre lieu de domicile et le temps qu’il faut pour le rejoindre à pied.

Autre tradition du festival: les visites guidées gratuites. Elles sont reconduites tous les jeudis à 19 h (départ à la place de l’Europe, devant le Bar Les Arches). Les organisateurs proposent aussi des visites guidées gourmandes, avec arrêts programmés sur les stands du marché pour déguster un glühmost et des malakoffs.

Projections sur Rumine

La manifestation se veut interactive. Les soirs de Nocturnes (16, 21 et 23 décembre), le Palais de Rumine servira de toile pour des projections vidéo. Avec une tablette tactile, les visiteurs pourront influencer les jeux de lumière sur la façade dès la tombée de la nuit.

Le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, salue un festival qui a fait son trou dans le paysage culturel et festif lausannois. Et de mettre en avant le potentiel commercial du rendez-vous. «Les villes ont une carte à jouer avec les marchés de Noël. Lausanne n’a pas toujours bien su le faire. En plus d’être un événement culturel, Lausanne Lumières contribue à faire de la ville une destination importante de fin d’année.»

«Le festival s’inscrit dans une offre touristique, appuie la city manager Helena Druey. Il donne envie de venir ici, et pas seulement à Montreux.» Le concept séduit les commerçants, ajoute-t-elle. «On sent vraiment qu’ils ont envie de soutenir l’événement. Cette année, les commerçants de Georgette se sont cotisés pour sponsoriser une installation.» La mystérieuse inscription en néon Focusing Life, visible le long de l’avenue Georgette, «questionne l’instant présent et l’éternel retour de notre déplacement mental physique et virtuel.»

Le budget de la manifestation est inchangé: 700 000 francs, assumé pour moitié par la Ville et City Management et pour moitié par des partenaires privés.

