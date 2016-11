Lausanne se porte au chevet du mur Pierre-Viret

Drôle de remue-ménage derrière le Palais de Rumine depuis quelques semaines. D’imposants échafaudages recouverts de bâches en plastique sont venus habiller une partie du mur de soutènement qui longe la rue Pierre-Viret, juste en dessous de la Cité. Est-ce pour le protéger du gel, des précipitations et des températures hivernales attendues prochainement? Rien de tout ça. Durant un mois et demi, la Ville mène des travaux de réfection d’une portion de ce mur lui appartenant, située aux abords de l’arrêt de bus Pierre-Viret. Ils s’inscrivent dans la continuité du chantier qui a déjà été entrepris en 2011 sur une autre portion appartenant, elle, au Canton. Plusieurs centaines de milliers de francs sont nécessaires.

«Il s’agit de travaux d’entretien ordinaires», précise Vincent Rouche, inspecteur des constructions au Service d’architecture. Notamment au niveau des jointures qui maintiennent en place ce mur imposant.

Les automobilistes qui avaient pour habitude de parquer leur voiture le long du mur en question ont dû se résoudre à aller ailleurs. L’imposante structure montée pour les travaux squatte en effet une dizaine de places de stationnement. «Ce chantier peut paraître spectaculaire. Mais, étant donné son histoire, ce mur exige une attention toute particulière», souligne Martine Jaquet, déléguée à la Protection du patrimoine bâti.

Créés au début du XXe siècle, lorsque la route actuelle a été percée dans la colline afin de contourner le quartier de la Cité, la nouvelle rue et son mur de molasse ont pris le nom de Pierre Viret, en mémoire du célèbre et unique réformateur vaudois (1509-1571). A cette époque, une fontaine y a été aménagée et un bas-relief de Pierre Viret a été taillé dans une des pierres de l’ouvrage aujourd’hui rénové. (24 heures)