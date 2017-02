Lausanne va tester le 30 km/h de nuit

Après avoir fait la chasse aux chauffards trop bruyants, et développé les revêtements phonoabsorbants sur certains de ses axes routiers, la ville de Lausanne épaulée par le canton de Vaud se lance dans un essai pilote innovant pour favoriser le repos de ses habitants: abaisser la vitesse de 50 à 30 km/h sur ses avenues, entre 22 h et 6 h du matin.

Une phase de test se déroulera sur celles de Beaulieu et Vinet dès ce printemps et jusqu’à l’automne prochain. Cet essai s’inscrit dans le cadre d’un projet national et l’analyse des mesures récoltées permettra d’évaluer l’intérêt du 30 km/h nocturne comme solution simple et efficace pour améliorer la qualité de vie et la santé des habitants.

De nombreuses initiatives à l’étranger et en Suisse alémanique s’intéressent à la limitation de vitesse à 30 km/h la nuit en ville comme mesure simple, efficace et peu coûteuse pour rendre le trafic routier moins bruyant. Les études montrent qu’une réduction de 50 à 30 km/h permet théoriquement une réduction importante des nuisances sonores. De combien exactement? «On estime que la diminution du bruit est de l’ordre de 1 à 2 décibels. Cela n’a l’air de rien, mais les gens qui habitent le long de ces avenues auront l’impression que le bruit a baissé de 30% environ», précise Laurent Tribolet. Il est le chef de la division entretien, à la direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud.

Concrètement, des panneaux de signalisation tout au long des deux tronçons indiqueront la limitation à 30 km/h et des afficheurs de vitesse pédagogiques sensibiliseront les usagers de la route au respect de la limitation. L’analyse des données récoltées avant, pendant et après cette phase de test permettra de quantifier les avantages effectifs de l’abaissement de vitesse sur le niveau sonore émis par la circulation routière. Leur efficacité en termes de réduction des nuisances sonores sera évaluée à travers une deuxième phase de tests, laquelle permettra d’établir un bilan complet et d’orienter les politiques de mobilité en matière d’assainissement du bruit routier et d’amélioration de la santé publique.

L’expérience est placée sous l’égide de l’Office fédéral des routes et de l’Association suisse des ingénieurs et experts en transports. (24 heures)