Lausanne vante la qualité de son eau du robinet

Longtemps, la Ville de Lausanne a refusé de boire l’eau du Léman. Mais cela fait belle lurette que les sources captées jusqu’au Pays-d’Enhaut ne suffisent plus à alimenter les besoins de la capitale vaudoise et des 17 autres communes qu’elle dessert. Du coup, c’est dans le lac que sont pompés plus de la moitié des 30 milliards de litres qui transitent chaque année dans le réseau d’eau lausannois. Un chiffre astronomique qui n’empêche pas la Ville d’assurer la distribution d’une eau cristalline, ou presque. Sa campagne de mesures, réalisées en 2016, tend à le démontrer.

«Imaginez un cube avec une arête de 310 mètres de longueur», dit le municipal Pierre-Antoine Hildbrand, qui tentait d’illustrer face aux médias le volume annuel de l’eau distribuée par ses services. Et cette eau est de bonne qualité, assure la Ville, qui envoie ces jours aux ménages lausannois une notice les invitant à en boire «sans modération». Pas tout à fait pure

Une eau pure? Pas tout à fait. Mais elle respecte des normes très sévères, rappelle le municipal: «L’eau n’est pas ce qui expose le plus le corps humain aux polluants.» Pour s’en convaincre, la Ville a réalisé près de 53 000 analyses l’an dernier sur un peu moins de 10'000 échantillons d’eau prélevés dans le réseau de distribution. Sur cette masse, seuls 24 cas ont été non conformes.

Mais la Ville relativise. «Notre eau n’est pas stérile, dit Fereidoun Khajehnouri, chef du Contrôle de l’eau lausannoise. La norme prévoit un maximum de 20 germes par millilitre et ces cas non conformes en comptaient 21.» Afin d’illustrer la portée de ce résultat, il indique que le simple fait d’ouvrir une bouteille d’eau minérale, le temps de se servir un verre, laisse entrer dans le flacon quelque 4000 germes contenus dans l’air.

En 2012, l’émission de télé A bon entendeur avait dénoncé la présence de micropolluants dans l’eau lausannoise. Ceux-ci sont toujours présents. Mais à des doses qui se calculent en milliardièmes de grammes. On parle alors de «traces».

La question de 2012 était ressortie l’an dernier, à la faveur des élections communales. Ce qui avait fait réagir l’inspecteur cantonal des eaux, qui avait estimé le débat «aberrant», les normes sanitaires étant entre 100 et 1000 fois plus larges que les résultats démontrés par les analyses. Désormais, chacun peut s’en convaincre puisque la Ville affiche sur son site Internet les résultats des analyses.

Devoir de préserver la qualité

La question des micropolluants n’en est pas moins prise au sérieux. A Lausanne, 300 substances sont recherchées dans les échantillons. Mais il faudrait en rechercher près de 100'000 pour obtenir une carte exhaustive des micropolluants. Les travaux sont en cours à Vidy et, dès 2020, la station d’épuration filtrera ces substances chimiques, afin de rejeter au lac une eau propre. Un investissement de quelque 300 millions de francs. «En tant que château d’eau de l’Europe, nous avons un devoir de préserver la qualité de nos eaux», dit Pierre-Antoine Hildbrand.

Et pourquoi ne pas filtrer l’eau pompée dans le lac en vue de sa consommation? «Cela se fait en continu depuis l’an dernier, à l’aide de charbon actif, à l’usine de pompage de Lutry», annonce le municipal lausannois. Reste encore à équiper celle de Saint-Sulpice, désuète depuis des années. (24 heures)