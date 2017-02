Le Championnat du Monde des Tracassets s’offre un beau livre

Ouvert à la page du 4 avril 1956, le grand registre du FC Vignoble livre un joli faire-part de naissance: «Une idée germe dans les esprits, celle d’organiser la kermesse au bord du lac. On y verrait notamment un rallye des tracassets, et divers jeux.» Le 26 août de la même année, les spectateurs, sur leur 31, ont payé leur ticket pour assister à la course sur la place d’Armes de Cully. Depuis lors, les reportages s’enchaînent dans les journaux, comptes-rendus poético-techniques richement illustrés d’une drôle d’idée de footballeurs. Jean-Marc Alder a lu – et entendu – des dizaines de ces récits. C’est aussi dans le bureau du graphiste de Zap-Design, à Cully, que l’on trouve le registre corné du FC Vignoble.

Certaines de ses trouvailles illustreront le livre qu’il prépare pour la 20e édition du Championnat du monde des tracassets, à paraître lors du concours, le 29 avril prochain. Parmi elles, des petites merveilles, comme l’album photos d’Henri Martin, fabriquant attitré du tracasset, ainsi que son carnet de commandes, où chaque acquéreur est référencé et chaque engin numéroté (de 1 à quelque 250 environ).

Des pattes d’eph au fuseau

Ces témoignages historiques feront l’objet d’un chapitre. Mais ce sont les montagnes de photos que des spectateurs assidus ont transmises au graphiste (lire ci-contre) qui feront le cœur de l’ouvrage. «Parfois, on trouve la même scène prise de deux angles différents, avec l’autre photographe sur le cliché!» raconte Jean-Marc Alder. Ces images relatent le championnat tel qu’on le connaît: soit biennal et organisé à Epesses. Car après neuf éditions à Cully, entre 1956 et 1964, le rallye s’est interrompu. Avant d’être réanimé par la Jeunesse d’Epesses en 1979, et depuis 2005 par le Ski Club du même village.

Les photos amateurs, qui seront montrées de manière chronologique, témoignent des époques traversées de manière quasi scientifique. Les mêmes spectateurs et coureurs évoluent sous nos yeux: les pattes d’eph se resserrent, les moustaches s’effacent, les franges raccourcissent. On voit aussi les banderoles du cigarettier Marocaine apparaître puis disparaître du concours.

De la satire à trois roues

Au fil des éditions, les décorations des tracassets (représentant un tiers des points, avec la vitesse et un gymkhana) s’étoffent et se politisent. Les Schtroumpfs et les Romains, indémodables, laissent les scandales de vins coupés, les dérives de la police locale ou le secret bancaire se faire une place au soleil. La satire dévale les sentiers des vignes sur trois roues. Et la politique internationale n’est pas en reste. Cette année d’ailleurs, il serait surprenant que la mèche blonde de Trump manque à l’appel.

D’abord fête de village, l’ode au tracasset – bientôt disparu des chemins de vignes – réunit aujourd’hui quelques milliers de spectateurs tous les deux ans dans le village d’Epesses (qui compte moins de 400 habitants). Cela valait bien un livre d’images. (24 heures)