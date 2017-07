Le Flon prépare enfin le terrain pour la venue d'Eataly

Annoncée en grande pompe en 2016, la venue de la chaîne Eataly au Flon se précise un peu. Les propriétaires du quartier branché lausannois soumettent enfin à l’enquête publique la rénovation complète des deux bâtiments, surnommés Les Jumeaux, qui devraient abriter le temple de la cuisine italienne. Ces deux édifices répartis sur six niveaux, qui n’ont guère changé depuis 1900, offriront près de 6000 mètres carrés de surface commerciale une fois terminés. Coût des travaux: plus de 30 millions de francs.

C’est au sous-sol et en partie au rez-de-chaussée que pourrait s’installer l’enseigne italienne. Elle partagera ce niveau avec un restaurant de 976 mètres carrés de plain-pied, avec une salle à manger de 266 places et trois terrasses, dont une donnera sur l’esplanade. Les niveaux 1 et 2 accueilleront quant à eux des bureaux. Une verrière en panneaux de verre photovoltaïque reliera les deux bâtiments. Les travaux sont prévus courant 2018.

Du côté de la société Mobimo, propriétaire du Flon, on confirme qu’Eataly est toujours intéressée pour ouvrir un magasin au Flon. «Oscar Farinetti, le fondateur et président d’Eataly, nous a encore confirmé en mai dernier son intention de s’implanter à Lausanne et à Zurich. Nous sommes toujours d’accord sur les grandes lignes», assure Hélène Demont, responsable de la communication de Mobimo pour la Suisse romande. Cela pourrait se concrétiser durant l’année 2019.

Eataly, c’est un concept qui réunit tous les aliments italiens sous un même toit comme au marché, tous produits localement, et où il est aussi possible de manger et de prendre des cours de cuisine. Fondée en 2004, Eataly a ouvert son premier point de vente à Turin. Elle en compte aujourd’hui douze en Italie, mais aussi à New York, à Tokyo, à Munich, à Dubaï et bientôt à Londres et à Paris. A Lausanne, Eataly devrait générer cent nouveaux emplois. (24 heures)