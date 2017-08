Le Lausanne Urban Festival reprend ses quartiers au bowl de Vidy

Ce sera la 3e édition. Ou plutôt la dixième. On s’y perd quand on tente de retracer l’histoire du Lausanne Urban Festival, qui se déroulera les 1,2 et 3 septembre aux abords du bowl de Vidy. «On retourne au bord du lac où on a créé nos premiers événements en 2008. Et on a décidé d’arrêter de changer de nom sans arrêt», éclaire Diego Luppi, président du comité d’organisation.

«On», c’est une bande de «rollos» qui s’est formée autour du bowl de Vidy, offert par la Ville à ses jeunes en 2006… Les noms, c’est le Street Bowl Contest, le Sévelin Urban Festival. Cette fois, la «bande», rejointe par différentes associations dont La Fièvre, qui gère le skatepark de Sévelin, pourra compter sur une centaine de bénévoles pour faire tourner le festival de sports urbains, qui prend ses aises au bord du lac. Et ce n’est qu’un début, espère Diego Luppi, qui rêve de déborder à l’avenir sur le parking et le stade de Coubertin, pour créer un mini-FISE, Festival international des sports extrêmes, qui accueille plus de 400 000 personnes chaque année à Montpellier.

Plus modeste, le Lausanne Urban Festival table sur 30 000 personnes sur trois jours (pour un budget de 57 000 fr.). Une jauge qu’il était difficile d’atteindre à Sévelin. «Au bord du lac, nous pourrons aussi toucher les promeneurs, se réjouit Diego Luppi. Le but, c’est d’offrir un événement familial et gratuit aux Lausannois.» Une gratuité possible grâce à des sponsors et à la participation active de la Ville de Lausanne, qui met à disposition une partie des infrastructures, l’électricité ou encore le wi-fi. Et qui a repeint de bowl pour l’occasion.

Si le roller reste la star de l’événement, une douzaine de disciplines urbaines (parkour, slackline, grimpe, skate…) seront en compétition, en démonstration ou en initiation. On pourra aussi louer un paddle ou des rollers (payant), et un toboggan aquatique trônera au centre de la manifestation. Le tout en danse et en musique, avec l’entrée au festival du be-boying et des battles des rappeurs.

Lausanne Urban Festival ve 1, sa 2, di 3 septembre, bowl de Vidy. lausanneurbanfestival.com (24 heures)