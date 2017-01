Le M2 à nouveau paralysé

Depuis mercredi dernier, un problème technique récurrent occasionne son interruption répétée entre Ouchy et Lausanne-Gare. En cause, un dysfonctionnement qui touche un équipement de voie.

Après plusieurs interruptions sur le tronçon Ouchy Lausanne-Gare depuis le 4 janvier, le métro ne circule à nouveau plus sur ce tronçon mardi depuis la fin de la matinée. Des bus de substitution sont mis en place pour les clients en renfort à la ligne 2 (Maladière-Désert), indiquent les transports publics de la région lausannoise (tl) dans un communiqué.

Avarie sur un circuit de voie

En cause, le dysfonctionnement récurrent et aléatoire du circuit de voie de l'aiguille sud de la voie unique, située au niveau de la station de Grancy. Le circuit de voie est un équipement complexe qui assure la détection des trains sur l'aiguille.

L'avarie d'un tel élément génère une occupation fictive du tronçon de voie en question. Le système automatique réagit alors comme si un train était présent sur le tronçon et empêche toute circulation de train.

Analyse en cours

Malgré un travail de maintenance de jour comme de nuit pour diagnostiquer les causes de cette avarie et procéder au remplacement des composants, la panne se répète de façon totalement aléatoire. Des contacts réguliers avec le fournisseur Alstom et la poursuite des discussions avec les experts sont en cours afin de trouver une solution à cette «panne insidieuse», relèvent les tl.

Ces perturbations ont été relayées sur les supports d'information aux voyageurs. L'appli mobile tl_live permet de rester informé en continu de la situation, précise le communiqué. (ats/nxp)