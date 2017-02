Le PLR d'Epalinges veut un moratoire sur la densification

La tension politique n'est pas près de retomber à Epalinges. Le futur quartier du Closalet (365 nouveaux habitants et 45 emplois sur 5 hectares) cristallise la nervosité d'une partie de la population autour du développement de la Commune. Mercredi soir, le Conseil communal, presque unanime, a accepté de renvoyer à la Municipalité une pétition signée par plus de 800 Palinzards opposés au projet. Ou plus exactement à la densité de logements qu'il consacre.

En fin de séance, le PLR a déposé une motion exigeant un moratoire sur tous les plans de quartiers dans le pipe-line. «Il ne faut pas le voir comme une entrave, a clamé le libéral-radical Claude Matter. Commençons par réviser notre Plan général d'affection et notre Plan directeur communal, afin d'avoir une vision globale et cohérente du développement de notre Commune. Les pétitionnaires ont-ils tort ou raison? Je ne sais pas. Mais prenons le temps de fixer des priorités et de planifier, plutôt que d'agir dans l'urgence et de saucissonner les projets.»

La motion devrait être débattue lors de la prochaine séance du Conseil communal, fixée au 4 avril. En principe, les élus devront aussi ce soir-là se prononcer sur le plan de quartier du Closalet. Ce point sera-t-il retiré de l'ordre du jour? «Je ne sais pas encore, nous allons étudier la question. Mais il faut qu'on aille de l'avant, nous avons déjà repoussé ce vote, qui devait avoir lieu en décembre, pour se donner le temps de rencontrer les pétitionnaires», réagissait à chaud le syndic Vert Maurice Mischler. L'édile rappelle que le plan de quartier du Closalet a été initié en 2010, «par une Municipalité à majorité de droite». «A un moment donné, le promoteur (ndlr: la caisse de pension du Crédit Agricole) pourrait perdre patience et réclamer des dommages-intérêts.» Son terrain est colloqué en zone constructible depuis des années. Comme la quasi totalité du territoire d'Epalinges, par ailleurs.

Une partie de la Commune fait partie du périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges, où la densité d'habitations est plus importante qu'ailleurs. Depuis 2011, cinq plans de quartiers ont été validés par le Conseil communal, trois sont encore dans les tuyaux, dont le Closalet. L'été dernier, des habitants ont commencé à monter au créneau pour dire stop.

