Le Prix fédéral de la meilleure Maturité artistique va à deux gymnasiens de Nyon

«On voulait décrocher la note maximale, mais on n’imaginait pas du tout que notre travail serait aussi bien perçu par ceux qui l’ont évalué.» Karim Chibani, tout comme son ami Théo Dao, avec qui il a réalisé son travail de maturité sur le rapport des humains au travail, ne pensait surtout pas être gratifié d’une des plus hautes reconnaissances pour un travail gymnasial.

Le duo a pourtant de l’expérience dans la création audiovisuelle et dans les projets artistiques. «Je fais des vidéos depuis plus de dix ans, explique Karim Chibani. Notamment pour illustrer la musique électronique que je compose.» Théo Dao, membre actif de l’association L’Art’Soce, qui promeut la culture hip-hop et les graffiti en Suisse, poursuit: «J’ai énormément appris des expériences de Karim, car je ne connaissais pas grand-chose au montage vidéo, même si j’en avais déjà tourné quelques-unes hors cadre scolaire.»

Inspirés par le collage

Pour comprendre comment la collaboration des deux amis s’est articulée, il faut revenir un an en arrière, à l’époque de l’année où les étudiants du Gymnase de Nyon doivent choisir le thème de leur travail final. «Initialement, on n’avait pas du tout prévu de travailler ensemble, avoue Karim Chibani. On était les deux un peu perdus, et on ne savait pas dans quoi nous allions nous lancer.» Heureusement, pour permettre aux futurs diplômés de bien s’orienter, le gymnase a organisé des séances d’information sur les multiples sujets de travaux de maturité proposés par le corps enseignant. «On a été se renseigner sur le thème du collage dans l’art, et on a décidé de broder là autour, détaille Théo Dao. On n’avait pas encore l’intention de faire une vidéo, mais, au moins, nous avions un fil rouge pour construire notre projet.»

La rencontre avec leur professeure répondante, Andréanne Oberson, a été une vraie révélation. «C’est quelqu’un de formidable, explique Karim Chibani. Elle n’a pas hésité une seule seconde quand il fallait nous aider, et a même veillé parfois jusqu’au petit jour pour nous pousser à avancer dans notre court-métrage.» Théo Dao poursuit: «Elle a fait beaucoup pour nous, et pas seulement dans le cadre de notre travail de maturité. Elle nous a aussi conseillés pour la suite du gymnase et nous a aidés pour le dossier qu’on a envoyé à l’Ecole cantonale d’art (ECAL) dans le but de s’y inscrire.»

Niet de l’ECAL

Malheureusement, l’ECAL ne donnera pas suite à leur candidature. De quoi surprendre puisque le talent des deux étudiants a été reconnu par un jury composé d’experts en la matière. «Au début, quand j’ai reçu la décision de l’ECAL, la pilule était difficile à avaler, confie Karim Chibani. C’était compliqué pour moi de comprendre comment on pouvait recevoir le Prix du meilleur travail de maturité artistique et simultanément être recalé d’une école d’art. Mais on s’y est fait.»

Le duo a donc décidé de prendre une année sabbatique pour travailler et faire des expériences. «J’aimerais beaucoup aller dans une école axée sur les graffiti, dit en souriant Théo Dao. En attendant, je vais travailler, et qui sait où je serai dans deux ans?» Karim Chibani conclut: «Je vais continuer à faire de la musique et à me produire durant l’année qui vient. Et je retenterai sûrement le coup à l’ECAL pour la prochaine rentrée. En attendant, on va vivre.» (24 heures)