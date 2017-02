Le bar du «King» Richard Dürr deviendra royaume de l’apéritif

Les murs de l’avenue d’Ouchy 7 ont de la chance, ils sont habitués à l’excellence. Cinq décennies durant, ils ont abrité le Bar de Rosemont de l’ancien international de football, Richard Dürr, dont l’aisance technique a longtemps régalé la Pontaise. Bientôt, il pourrait héberger «le meilleur bar à whisky du canton» selon les ambitions du nouveau patron, Fabrice Corneau. «Le Friends at Hand sera le lieu des afterworks et des bons moments entre amis, comme à l’époque de Richard», lance-t-il. Une nouvelle vie pour cette institution, fermée peu de temps après le décès du footballeur en mai 2014 et laissée en l’état depuis.

Le chantier s’annonce important mais l’objectif est d’ouvrir, en juin si possible, un lieu dédié aux spiritueux et aux vins. Un domaine que Fabrice Corneau connaît bien. L’embouteilleur indépendant a trinqué durant huit ans dans son commerce de Vevey, sous l’enseigne De La Terre A La Table, avant de transférer ses activités sur Internet. «Ma spécialité, c’est le whisky. J’en proposerai une septantaine, notamment des single cask, issus d’un unique tonneau», annonce le patron. Une quarantaine de rhums et 200 vins viendront garnir l’offre, en plus d’autres spiritueux, bières et boissons sans alcool.

(Image d'archive du Bar de Rosemont, baigné dans l'ambiance foot durant une cinquantaine d'années.)

Ancien voisin de Richard Dürr, l’embouteilleur promet deux clins d’œil au footballeur. La pompe à bières originelle sera conservée et une photo du joueur ornera l’un des murs. Une petite terrasse pourrait être montée sur le trottoir, comme à l’époque.

«Je vais aussi conserver la notion de café-restaurant, mais uniquement sur la base d’une restauration froide. Des planchettes, du fromage vieux et une très large offre de carpaccios seront proposées. Surtout, beaucoup de petites choses à grignoter seront offertes, comme en Italie», prévient Fabrice Corneau. Ce dernier entend par ailleurs dribbler les tendances actuelles et lancer des «dimanches anti-brunch» à destination des jeunes qui veulent une ambiance plus rock. (24 heures)