Le budget de Prilly passe dans la douleur

Le clap de fin a retenti peu avant minuit. Les débats sur le budget de Prilly se sont conclus, non sans mal, lundi soir, au prix de trois séances du Conseil communal. Réuni une première fois le 12 décembre, le plénum avait fini par voter une date supplémentaire pour venir à bout d’une véritable cascade d’amendements: 46 en tout. Las! Ce deuxième rendez-vous, fixé le surlendemain, ne convenait pas à tout le monde. Il a été boycotté par la droite, soucieuse de préserver sa majorité.

Le troisième essai a été le bon. Le budget a été voté avec 31 voix pour, surtout à droite, 2 contre et 22 abstentions, surtout à gauche. Par rapport au projet présenté par la Municipalité, les amendements qui ont finalement été adoptés ont fait baisser les charges de 221 181 francs. Avec des revenus de 62,5 millions (revus à la hausse de 74 000 francs), le budget reste néanmoins en déficit de 1,2 million de francs.

Défendus par la droite, les freins aux dépenses ont surtout visé le service social, malgré l’opposition de la gauche minoritaire. «Avec le développement de nos APEMS (ndlr: structures d’Accueil pour enfants en milieu scolaire), nous faisons face à de nouvelles tâches. Mais le Conseil communal rejette les rémunérations nécessaires pour les assumer», peste Anne Bourquin Buchi, municipale socialiste en charge de l’Enfance, de la Jeunesse et des Affaires sociales.

«Les dépenses proposées auraient été compensées plus que largement. Les conseillers ne comprennent pas comment fonctionne ce système»

Le plénum a notamment refusé d’augmenter le temps de travail d’un chef de service et d’adapter les effectifs des nouvelles structures APEMS. L’édile se montre d’autant plus étonnée que le budget bénéficie justement de subventions accordées à la Commune pour l’accueil de jour des enfants: «Les dépenses proposées auraient été compensées plus que largement. Les conseillers ne comprennent pas comment fonctionne ce système.» Selon elle, la Ville se retrouve désormais dans une situation délicate, car elle devra dans tous les cas honorer les prestations des APEMS.

Débats de société

Cheffe de groupe PLR, Colette Lasserre Rouiller estime pour sa part qu’il n’y a pas de volonté de faire obstruction systématique au budget proposé par la Municipalité. Elle ajoute toutefois que, sur certains points, il s’agit de débats de société qu’il est normal d’aborder.

Malgré tout, peut-on imaginer un accouchement moins difficile pour les budgets à venir? Chef du groupe socialiste au Conseil communal, Ihsan Kurt espère que les partis feront davantage d’efforts pour discuter et trouver des compromis avant les débats en plénum. Une pratique qui n’est pour l’instant pas courante à Prilly. Sur le principe, il est rejoint par le président du PLR, Antoine Reymond. Reste à voir si ces bonnes résolutions résisteront au clivage gauche-droite, qui s’est creusé depuis les élections communales du printemps dernier.

(24 heures)