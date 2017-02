Le centre de Pully jugé monotone et peu convivial

Inesthétique, monotone, peu convivial. Ces trois termes ont été parmi les plus utilisés pour qualifier le centre-ville de Pully au cours de la consultation populaire à laquelle ont participé 1300 personnes.

Mardi soir, devant une grande salle bien garnie, la Municipalité a présenté les résultats de l’ambitieuse démarche participative initiée fin 2015. Constatant que les espaces publics, architecturalement datés, ne correspondent plus aux besoins, les autorités ont interrogé habitants et usagers sur une période de dix-huit mois. Comment perçoivent-ils le centre-ville? Qu’aimeraient-ils qu’il devienne? Les pistes esquissées au fil des sondages et des ateliers sont diverses et variées. Le manque de végétation, d’animation, les problèmes de stationnement et de circulation figurent au rang des critiques récurrentes.

Côté rue de la Poste, l’enjeu principal semble être la diminution du trafic de transit. D’aucuns proposent une mise en sens unique (direction Lutry) et une zone 20 km/h. La trémie de la place de la Gare est montrée du doigt; elle doit disparaître pour faire place à un ensemble cohérent. Du côté de la place Neuve, les participants à la démarche participative réclament un véritable espace de rencontre. Quant à la place de la Clergère, balafrée par une avenue aux allures de semi-autoroute, les Pulliérans regrettent sa déconnexion du cœur de la ville ainsi que l’absence de lieux propices à la détente.

Mardi soir, la restitution publique de ces différents résultats a suscité peu de réaction. La Municipalité s’est engagée à faire bon usage des propositions dans le cadre de ses nombreux projets de réaménagement. «C’est un matériel de réflexion que nous transmettrons aux professionnels lors des lancements des différents projets, a répété le syndic, Gil Reichen (ndlr: c’est déjà le cas pour la refonte de la Clergère). Certaines idées seront retenues, d’autres partiellement, d’autres pas du tout en raison de contraintes techniques ou financières. Mais nous espérons que ces résultats puissent être utiles et intégrés.»

Les conclusions de la démarche participative sont exposées sur des panneaux, place Neuve. (24 heures)