Le chantier de la salle de Puidoux démarre enfin

Un an presque jour pour jour après la pose de la première pierre du Collège intercommunal du Verney, la Commune de Puidoux ressort aujourd’hui la pelle et les cotillons pour lancer les travaux de la future salle polyvalente de 1000 places qui sortira de terre à quelques mètres de l’école. Initialement prévue pour fin 2016, l’inauguration du bâtiment devisé à 16 millions de francs, qui comporte également un abri PCi de 800 places et un parking de 150, a pris du retard en raison d’une pollution des sols à l’ammonium.

1 million pour traiter les terres polluées

La pollution de ce terrain situé au bord de l’autoroute A9 pouvait provenir de la putréfaction de végétaux, mais aussi de résidus d’explosifs laissés là à la suite du percement du tunnel du Flonzaley. Il s’agit en fait d’une pollution végétale, le tunnel, creusé dans de la molasse, n’ayant pas nécessité d’explosif. Quoi qu’il en soit, les terres ont dû être assainies en bonne et due forme. «Nous les avons traitées sur place avec de la chaux et avons choisi de rehausser la salle de 50 centimètres», explique Jean-François Rolaz, municipal des Ecoles en charge du chantier. L’évacuation des terres aurait coûté 3 millions au lieu de 1 million pour le traitement choisi.

Collège et salle polyvalente prêts pour la rentrée

Ce surcoût devrait être réparti entre la Commune et le Canton. Selon la loi, le maître d’ouvrage peut se retourner contre l’ancien propriétaire – avant d’appartenir à la Confédération, le terrain de l’autoroute était cantonal – à raison des deux tiers de la facture. «Nous sommes en tractation avec l’Etat», indique le municipal.

Cet imprévu repousse à la fin mai l’inauguration de la salle polyvalente, soit à la même date que celle du nouveau collège, dont les délais et les coûts (34 millions) sont maîtrisés. Les deux bâtiments seront prêts pour la rentrée 2017. (24 heures)