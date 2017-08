Le colosse aux pieds d’argile revit à travers la musique

La barbe de Guillaume Tell, les bouclettes de Tom Sawyer et la carrure d’un Viking: le physique de bodybuilder de Sylvain Weber cache pourtant une grande sensibilité et une timidité déroutante. Après une jeunesse passée à pêcher et à construire des cabanes dans les arbres, l’enfant de Daillens s’est perdu dans l’alcool et la fumée. Des années de galère plus tard, «Web», de son nom de scène, se consacre à la musique, au coaching sportif et au mannequinat. Chaque jour, il passe deux heures dans les studios d’enregistrement et cinq dans les salles de sport.

Inspiré par John Lennon, le musicien folk a fait ses gammes lors des premières parties du groupe urbigène Noï. Web a récemment sorti son premier clip, Mélissa, commencé avec son ami Minh, chanteur de Noï, emporté par la maladie en 2016.

«Minh devait chanter cette chanson. Malgré tout, le projet a abouti et j’en suis très fier», explique-t-il.

Six ans d’une hygiène de vie sans fumée ni alcool l’ont conduit à remporter le titre de Mister Men’s Physique 2016 au Salon du fitness de Beaulieu. «La musique et le fitness m’ont libéré de mes démons», clame fièrement Sylvain Weber. Ses deux passions ont pour points communs «la fibre artistique et la création, dit-il. Quand on fait du culturisme, on est comme un sculpteur qui façonne une statue. Quand on est musicien, on compose de la même manière.»

Pourtant, Web a autre chose en tête: «L’objectif qui me tient à cœur est d’ouvrir un centre de soins pour animaux en détresse. J’ai d’ailleurs essayé de suivre un régime végétarien, mon chien Dingo aussi, mais quand on fait du sport, ce n’est pas simple», explique celui qui assure sa dose de protéines en avalant une vingtaine d’œufs par jour.

Sylvain Weber sera sur la scène du LAFF, qui fait la part belle à la musique africaine, ce dimanche à 19 h (Casino de Montbenon). Pour sa deuxième participation, il accompagnera la chanteuse Kally Rey à la guitare. Marceline Michon (24 heures)