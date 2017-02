Le conflit s’enlise autour de l’appellation UDC

Bel imbroglio en vue à Lausanne. Pour l’élection au Grand Conseil, deux listes concurrentes se réclamant de l’UDC seront déposées. Dans le chef-lieu comme dans le sous-arrondissement de Romanel. Bien sûr, l’UDC Vaud fulmine, farouchement déterminée à protéger le nom dont elle est dépositaire dans le canton, selon les statuts de l’UDC Suisse.

Cette situation kafkaïenne trouve sa source en avril dernier, quand l’UDC Vaud a prononcé l’exclusion de Claude-Alain Voiblet, de Philipp Stauber et de quelques autres élus lausannois. Ceux-ci ont créé le Parti libéral-conservateur (PLC), dissidence du groupe UDC au Conseil communal. Tout en gardant la main sur les sections «district» et «ville» de l’UDC, fondées il y a plus de dix ans et qui n’ont jamais cessé d’exister. Philipp Stauber les préside et il compte bien déposer des listes UDC pour le Grand Conseil «comme nos statuts nous y obligent», dit-il. Tant à Romanel qu’à Lausanne.

Affiliation révoquée en décembre

Le hic, c’est qu’en décembre, le congrès vaudois du parti a révoqué l’affiliation UDC de ces deux sections, faisant au passage une croix sur leur maigre trésor de guerre. «Ce sont des associations sans lien avec notre parti, elles n’ont pas le droit d’utiliser notre nom», résume Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud. Le parti a créé deux nouvelles sections officielles, au sein desquelles ont été transférés, avec leur accord, quelque 270 membres cotisants. Parmi eux, les trois actuels députés UDC de l’arrondissement, candidats à leur réélection.

Le conflit est désormais entre les mains de la justice. En effet, Philipp Stauber et ses alliés ont fait recours auprès du Tribunal civil à la fois contre leur exclusion du parti, mais aussi contre celle des sections ainsi privées de légitimité. «La décision prise par le congrès de décembre est entachée de vices de forme. Notre avocat est très confiant», argue Philipp Stauber.

Délai au 13 mars

Une vaine séance de conciliation a eu lieu il y a peu. «Elle a duré cinq minutes», lâche Kevin Grangier, qui ne se berce pas d’illusions: «Le tribunal n’aura sûrement pas le temps de statuer avant le 13 mars, dernier délai pour déposer les listes.» Ce jour-là, le bureau d’arrondissement aura sur sa table deux listes portant le même nom. Et, selon la loi, il ne pourra pas les valider telles quelles l’une et l’autre. «Or, poursuit Kevin Grangier, le bureau est présidé par un membre du PLC (ndlr: Valentin Christe, en sa qualité de président du Conseil communal de Lausanne). S’il donne raison aux dissidents dont il fait partie, nous ferons usage du droit de recours ouvert auprès du bureau du Grand Conseil. Les listes ne seront pas imprimées avant que celui-ci se soit prononcé», veut croire le secrétaire général, qui a pris contact avec les services de l’Etat pour s’en assurer.

Contacté, Claude-Alain Voiblet dit suivre l’affaire d’un œil lointain. Pour sa part, il sera candidat sur la liste PLC. Car les exclus de l’UDC comptent aussi briguer des sièges sous leur nouvelle bannière. «Nous avons vingt candidats pour Lausanne et quatre pour le sous-arrondissement de Romanel», confirme-t-il. (24 heures)