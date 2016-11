Le futur quartier Rasude doit diminuer en hauteur

Comment aménager des espaces publics tout en densifiant la capacité d’occupation? Il faut construire en hauteur. C’est l’un des enjeux du futur quartier Rasude, à l’est de la gare de Lausanne. Il se composera, à l’horizon 2022, de 70% de bureaux à louer, de 20% de logements locatifs et d’une part de 10% consacrée aux commerces, aux loisirs et à un hôtel. Sans oublier les guichets postaux.

60 mètres pour 17 étages

La Municipalité de Lausanne a pris connaissance d’un premier projet de volumétrie, issu d’un concours auquel huit bureaux d’architecture ont participé. Elle a estimé que les volumes présentés sont trop hauts. «Nous souhaitons une harmonisation avec les autres grands projets voisins, le Pôle gare et le Pôle muséal», relève Natacha Litzistorf, municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture.

«Nous sommes en train de retravailler le projet», déclare Marc Pointet, directeur de Mobimo Suisse romande et président de SV Rasude, qui réunit le groupe immobilier et les CFF. Selon la maquette du bureau lauréat, Eric Maria architectes, à Genève, l’immeuble élancé situé à l’angle de la place de la Gare et de l’avenue de la Gare ascende à 60 mètres pour 17 étages. Ce qui le situe à une cote un peu supérieure à la tour Edipresse.

Un défi

«Notre but est désormais de rester en dessous de la tour Edipresse. Le défi, c’est que la planification est dense. Si on veut aménager des espaces publics, il faut élever les constructions. Les ouvertures sont un atout de ce projet», relève Marc Pointet, qui s’est engagé à trouver des solutions. Selon Natacha Litzistorf, la réduction des niveaux ne devrait pas trop prétériter les espaces publics. La surface de la plate-forme qui coiffe les espaces de tri que La Poste abandonnera est en effet importante.

«Nous ne voulons pas faire un copier-coller des technoparcs existant ailleurs»

Le futur quartier, dont le coût est estimé à près de 400 millions de francs, accueillera 1600 employés. Une réflexion doit encore avoir lieu sur une identité forte à donner au site, ainsi que le relève Natacha Litzistorf: «Nous devons réfléchir ensemble au type d’entreprises et de commerces qui s’installeront. Nous ne voulons pas faire un copier-coller des technoparcs existant ailleurs.» (24 heures)