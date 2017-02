Le petit garde-manger pour SDF a été vandalisé

«En moyenne, je passe cinq fois par semaine pour m’assurer que mon petit garde-manger est bien rangé. Il tenait bon depuis bientôt un mois, et jusqu’à dimanche matin en tout cas.» C’est en effet ce week-end que la conceptrice du projet a constaté que la petite armoire jaune, bricolée à la maison avec les moyens du bord, avait été entièrement démolie. «Ils en ont fait du petit bois.» Mais alors qu’elle s’apprêtait à tout amener à la déchetterie, de bonnes âmes se sont offertes pour reconstruire le garde-manger. Il devrait retrouver son emplacement en ce début de semaine.

«Beaucoup de gens ont dit que ça ne marcherait jamais. Nous avons prouvé que c’était faux»

La Lausannoise à l’origine du petit garde-manger (24 heures du 16 janvier) affirme ne pas ressentir de colère pour ceux qui ont vandalisé son armoire. «Beaucoup de gens ont dit que ça ne marcherait jamais. Nous avons prouvé que c’était faux. Pendant un mois, nous avons pu donner une aide alimentaire directe à plein de gens et nous avons répandu la positivité», explique-t-elle. Son idée, inspirée de l’armoire à couvertures de la Riponne: inciter les citoyens à déposer un paquet de pâtes ou tout autre aliment non périssable, à destination des plus démunis, qu’ils soient SDF ou familles dans le besoin.

C’est en découvrant la nouvelle de la destruction de la petite armoire, et l’intention de sa réalisatrice de tout porter à la benne, que d’autres Lausannois ont décidé que l’aventure ne pouvait s’arrêter là. «Dans un premier temps, on m’a proposé de reconstruire le garde-manger avec le reste des planches que j’ai récupéré sur place. Cela en attendant l’arrivée d’une nouvelle armoire plus solide.» Autre bonne nouvelle: le petit garde-manger a reçu l’autorisation de rester en place de la part des autorités municipales, pour autant que l’endroit soit bien tenu. (24 heures)