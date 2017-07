Le quartier Mochettaz suscite encore la grogne

Les opposants à une densification jugée excessive de Bussigny continuent leur combat. Dernière cible en date, le projet de quartier Mochettaz, qui prévoit la construction de 502 logements sous la gare, a récolté une série d’oppositions à l’issue de sa mise à l’enquête. Parmi les huit dossiers déposés, trois viennent de l’association Demain Bussigny (DEBU), dont le but affiché est de tempérer le développement urbain de la commune. Membre du comité de DEBU, Jacques Virchaux a soumis une opposition à titre personnel. «Il y a tromperie. On essaie de faire passer un projet qui ne correspond pas au préavis qui a été voté par le Conseil communal», critique-t-il. Selon lui, alors que le plan partiel d’affectation (PPA) adopté par le plénum l’an dernier faisait état de 700 habitants et emplois, il faut s’attendre à un quartier bien plus dense. «La surface de plancher déterminante du projet mis à l’enquête permet d’accueillir plus de 800 personnes», évalue-t-il.

Municipal de l’Urbanisme, Jean-Daniel Lüthi contre l’argument en apportant une précision: «On ne peut pas parler de tromperie. Tous les chiffres que nous avions présentés sont corrects. Ce sont les méthodes de calcul qui ont évolué. On peut parler d’un différentiel d’environ 20%.» Il rappelle que les calculs de densité de population, effectués en amont des projets, restent théoriques et peuvent déboucher sur une tout autre réalité.

Le projet Mochettaz succédait déjà à un plan de quartier plus ambitieux, doté d’un immeuble de 45 mètres. Celui-ci avait été torpillé suite au référendum de 2012, lancé par DEBU, qui avait empêché la construction d’une tour de 60 mètres à Bussigny. (24 heures)