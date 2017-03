Le terrain d’aventure de Malley est prêt à germer

Le deuxième terrain d’aventure de la ville, après celui de Pierrefleur, devrait profiter des beaux jours pour éclore. Le crédit de 1,25 million de francs demandé par la Municipalité pour sa construction sera normalement débattu le 21 mars prochain au Conseil communal et une information à la population était organisée mardi soir à deux pas du futur emplacement. Pour les membres de la jeune Association du terrain d’aventure de Malley (ATAM), l’objectif est désormais d’impliquer un maximum de personnes dans le chantier.

«La construction peut constituer une première phase d’aventure», appuie David Payot, municipal de la Jeunesse et des quartiers. La construction du bâtiment annexe à la structure est prévue pour juin et a d’ailleurs été pensée pour que la population s’implique. Les volontaires dresseront l’ossature bois et l’isoleront avec des bottes de paille. En parallèle, petits et grands pourront construire des cabanes et différents jeux alors que les écoles de Malley et Floréal réaliseront, avec l’artiste Noé Cauderay, des éléments décoratifs pour la façade du bâtiment. «Nous allons accueillir des chantiers jeunes et organiser une semaine à destination des familles en juillet, précise l’ATAM. D’ici là, une opération «coup de balai» aura lieu les 24 et 25 mars pour libérer de l’espace et permettre le démarrage du chantier.» Par la suite, le programme d’activité sera également défini de manière participative.

Pour rappel, différentes zones doivent être aménagées sur cette grande parcelle arborée au sud de l’avenue de Provence. En plus de la construction du terrain d’aventure destiné aux 4 à 13 ans et du bâtiment adjacent, la place de jeu en plein air sera rénovée et dotée d’un espace pique-nique tandis qu’un sentier didactique et un toboggan seront créés sur la colline.

Les modalités de fonctionnement du terrain d’aventure restent à définir mais il devrait d’abord être ouvert du mercredi au samedi, été comme hiver avec des horaires élargis durant les vacances scolaires. Il sera accessible aux écoles et aux garderies. (24 heures)