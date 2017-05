Les Cartons du cœur se retrouvent sans le sou

«La demande augmente. Nous distribuons 50 cartons contenant des produits de première nécessité par semaine à des personnes en situation de précarité. Pourtant, l’argent nous manque.» Ellia Meylan, responsable de l’antenne lausannoise de la Fédération vaudoise des Cartons du cœur, fait un bien triste constat. Même si la situation financière difficile de l’antenne de la capitale cantonale ne date pas d’hier. «Depuis 2014, nous recevons, en moyenne, 2000 francs de dons de moins par année, explique Ellia Meylan. Cet argent nous est indispensable car il sert à payer notre loyer et nos frais de fonctionnement.»

Tandis que l’Office fédéral de la statistique estimait lundi que 570 000 personnes sont en situation de pauvreté en Suisse, les Cartons du cœur – qui comptent au total 572 bénévoles réguliers – envisageaient de devoir rendre les clés de leur local situé à la rue de Genève depuis plus de dix ans. «Pour la première fois, nous sommes véritablement dans une situation critique, explique la responsable de l’antenne lausannoise, fondée en 1995 et animée par une cinquantaine de bénévoles. Nous sommes en négatif d’un montant de 3000 francs et nous ne pourrons rien payer pour le mois de juin qui arrive.»

Davantage de nourriture

Pourtant, si les privés donnent moins de liquidités à l’association depuis quelques années, les dons d’aliments sont en augmentation. «J’imagine que les gens préfèrent nous donner un paquet de pâtes ou de riz – ce qui est déjà très bien –, plutôt que de nous verser de l’argent, détaille Ellia Meylan. Donner quelque chose de matériel peut, peut-être, sembler plus concret.» Mais c’est bien d’argent qu’ont besoin les Cartons du cœur en priorité. A cet effet, Ellia Meylan a rendez-vous avec le service social à la fin du mois. «Il y a trois ans, j’avais déjà demandé de l’aide à la Municipalité, raconte la responsable de l’antenne lausannoise. Mais on m’avait répondu par courrier que notre association n’était pas une priorité dans le paysage caritatif lausannois. La ville avait tout de même généreusement assaini notre situation financière, en nous offrant environ 11 000 francs.»

Oscar Tosato, municipal des Affaires sociales, se veut rassurant. «La situation n’est pas catastrophique. Les locaux de l’association appartiennent à la Ville de Lausanne. Elle ne sera pas virée si elle ne peut pas payer son loyer.» Et de poursuivre: «Nous allons analyser avec eux la situation de l’association sur le long terme pour pouvoir l’accompagner au mieux.»

SolidaritéS Vaud a réagi en apprenant la santé financière des Cartons du cœur sur sa page Facebook. Le parti appelle ses sympathisants à soutenir l’association et compte solliciter la Municipalité pour qu’elle fasse de même: «Nos élus feront également une interpellation urgente au Conseil communal pour demander une mise à disposition de locaux qui permettent de soutenir les actions de cette association.»

«Crowdfunding»

Pour garder la tête hors de l’eau, Ellia Meylan a décidé de lancer prochainement un financement participatif. «Nous espérons beaucoup de cette récolte de dons sur Internet.» Elle conclut: «Nous comptons vraiment sur la générosité des gens. Toutes les autres associations de la place sont déjà saturées, et des gens ont besoin d’aide, ici, à Lausanne.» (24 heures)