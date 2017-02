Les Lausannois appelés à adopter une start-up

Comment attirer l’attention sur l’innovation qui bouillonne dans la région? Le MassChallenge, un accélérateur de start-up basé à Renens, a frappé fort mardi soir à Lausanne pour se rapprocher de monsieur et madame tout-le-monde. Vers 17 heures, la place de l’Europe a été le théâtre d’une action pour le moins insolite, puisqu’un jazz band a donné un concert surprise, suspendu sous la passerelle du Flon. Ce show aérien était assuré par la troupe de monte-en-l’air des Flying Frenchies, connue pour ses performances acrobatiques sur des câbles tendus. L’événement avait pour but de lancer la deuxième édition du MassChallenge, un programme qui chaque été, sélectionne 70 start-up afin de les accompagner dans le démarrage de leur projet.



Spectacular show this afternoon for @MassChallengeCH 2017 Kickoff in Lausanne pic.twitter.com/aoA174H09P