Les M. Propre de Lausanne poutzent sur commande

La propreté dans les rues lausannoises, c’est désormais aussi facile qu’un coup de fil. Enfin presque. Depuis l’automne dernier en effet, les membres de la brigade communale qui traque les déchets abandonnés sur la voie publique interviennent aussi à la demande des citoyens, et cela en dehors de leurs tournées régulières.

«L’intervention est automatique et systématique sur tous les cas signalés», annonce Stéphane Beaudinot, le chef du service de la propreté urbaine.

Dix agents de la propreté forment le groupe propreté des espaces publics (GPEP). Ils interviennent majoritairement en binôme. Leur mission: garantir la propreté des 785 000 m2 du domaine public et des parcs, et notamment traquer les déchets sauvages. Pour ce faire, les équipes sont sur pied dès 6 h du matin, tous les jours de la semaine, et ramassent 1570 tonnes annuelles de vieux sacs poubelles noirs, de cornets en plastique, d’habits parfois et d’objets encombrants déposés en dehors des heures de présence des déchetteries mobiles.

«Avec des gestes simples, chacune et chacun peut contribuer à maintenir la Ville de Lausanne propre», assurent les autorités. On pense bien entendu à correctement trier ses déchets, mais un de ces gestes est aussi d’envoyer un mail, une lettre ou de téléphoner au Service de la propreté urbaine et de lui signaler une décharge urbaine sauvage. Le résultat est pratiquement garanti: près de 70% des cas annoncés sont pris en charge et résolus dans les 48 heures. Dans le détail, sur les trois derniers mois de 2016, 26 cas ont été annoncés en octobre, 10 en novembre et 7 en décembre. Il s’agissait notamment de sacs non conformes déposés au pied des containers à poubelles et de déchets encombrants déposés le soir.

Jusqu’à 1266 fr. pour les récidives

Pour rappel, abandonner ses déchets sur la voie publique peut coûter cher. Par la voie de la dénonciation auprès de la commission de police, c’est 416 francs pour un sac noir (150 francs d’amende + 50 francs de frais de justice + 216 francs de taxe administrative spéciale), 516 francs pour des encombrants et jusqu’à 1266 francs pour les récidives. Par la voie de l’amende d’ordre, c’est 150 francs, quelle que soit l’infraction prévue au règlement général de police de la Ville de Lausanne. A noter enfin que le littering, soit le fait d’abandonner des déchets sauvages, représente un coût de 16 millions par année, soit 114 francs par habitant.

Service de la propreté urbaine 0800 804 806 (numéro gratuit) (24 heures)