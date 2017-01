Les Sissi’s caricaturent avec tendresse les mamies vaudoises

Quand Sylvie (Berney-Grobéty) commence une phrase, Sylvie (Galuppo) la termine. Et inversement. Pas étonnant donc que ces deux mères de famille forment sur scène un duo fonctionnant à merveille: Les Sissi’s. C’est d’ailleurs sur les planches, il y a plus de vingt ans et lors d’une soirée de gym à Penthalaz, qu’elles avaient pris conscience de leur complicité.

Depuis, le duo comique originaire des bords de la Venoge a fait ses classes un peu partout dans le canton. Animant les secondes parties des soupers de soutien et autres repas de fin d’année, elles se sont construites un début de notoriété.

«Mais l’an passé, après une vingtaine de dates, on a commencé à se demander si nous ne devrions pas travailler avec un metteur en scène et un régisseur. Notre but n’est pas de tourner dans les théâtres, mais nous arrivons aux limites de l’amateurisme.»

Du rap et du rire

Leurs personnages fétiches sont une paire de batoilles, sortes de Vamps locales s’exprimant avec l’accent de Oin-Oin. Leurs moqueries ne cachent toutefois pas une grande tendresse pour un monde en voie de disparition.

«Samedi au marché, j’ai encore entendu une dame chercher son mari en se demandant où était passée «c’te bourrique», raconte Sylvie Galuppo, amusée. Entre deux éclats de rire, la paire s’avoue très fière d’arriver à faire apprendre aux enfants la célèbre Venoge de Gilles, qu’elles ont eu l’idée d’interpréter… en rap.

Travaillant toutes deux à la Fondation Mode d’emploi, active dans la réinsertion professionnelle – mais pas dans le même bureau, rassurent-elles – les Sissi’s se voient encore longtemps marier vie de famille, vie professionnelle et scène. «Par contre, on commence à avoir de la peine à trouver les robes, tabliers, sandales Scholl et autres lunettes médicales qui habillent nos personnages.» Les personnes détentrices de tels trésors peuvent les contacter par courriel à batoiller@lessissis.com.

Les 27 et 28 janvier à Cugy en faveur de l’Association Différences Solidaires. Rés. au 079 511 19 24. Autres dates sur www.lessissis.com

(24 heures)