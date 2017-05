Les TL ont transporté 109,1 millions de passagers en 2016

Tout roule. Les Transports publics de la région lausannoise (TL) ont présenté leurs résultats 2016, jeudi soir à Renens. Un «bon exercice», selon l’entreprise.

Elle transporte tout d’abord de plus en plus de voyageurs, puisque ceux-ci ont été 109,1 millions l’an dernier. Soit 1,8% de plus qu’en 2015. Sur la route, c’est toujours la ligne 17 qui a les faveurs des passagers. Ils ont été 6,9 millions à monter à bord de l’un de ses bus. Du côté du rail, le M1 affiche à nouveau une hausse de la fréquentation après une période en baisse. Ils sont 13,1 millions à l’avoir pris l’an dernier. Entre Ouchy-Olympique et Croisettes, le M2 reste la star du réseau TL avec 28,9 millions de personnes transportées (+2,7%). Le Lausanne- Echallens-Bercher (LEB) reste pour sa part stable avec 3,7 millions de voyageurs à son bord en 2016. A noter que le nombre de kilomètres parcourus sur la ligne a lui augmenté de 5%.

Les TL affichent des recettes elles aussi logiquement à la hausse. Les transports leurs rapportent 84,3 millions de francs. Une erreur de comptage effectuée en 2015 vient ajouter 3,2 millions au résultat.

«Les recettes de la CTV Mobilis sont réparties chaque année entre les entreprises de transport membres, selon une clé de répartition complexe qui tient notamment compte du nombre de voyageurs transportés par chaque compagnie, explique la porte-parole Valérie Maire. Une erreur de comptage des voyageurs a été faite en 2015 et la correction a été apportée en 2016, d’où ce gain de recettes.»

Les TL indiquent par ailleurs que 2016 a aussi été l’occasion de poursuivre certains grands dossiers. Le rapprochement avec le LEB, mais aussi le développement des axes forts de transports publics. A savoir les bus à haut niveau de service et le tram Lausanne-Renens. Le permis de construire de ce dernier est délivré, mais des recours bloquent sa construction.

Certaines lignes ont par ailleurs été renforcées. La ligne 25, par une cadence augmentée, progresse de 19%. La ligne 67 a quant à elle été prolongée vers Cully. (24 heures)