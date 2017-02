Les classes populaires de Renens sous l'œil d’un ethnographe

Les classes populaires de Renens ont passé sous le microscope d’un doctorant de l’Université de Lausanne. Au terme d’un véritable travail ethnographique, en archives et sur le terrain, Yassin Boughaba a consacré sa thèse en sociologie à leur engagement citoyen, du milieu du XXe siècle à nos jours. Conclusion: Renens a beau être ouvrière, politiquement elle a bien plus qu’une nuance de rouge.

Pourquoi avoir choisi Renens pour ce travail de thèse?

On a beaucoup écrit sur l’engagement politique des classes populaires en Suisse, mais il y avait peu d’études de terrain. J’ai choisi un sujet plus qu’un lieu, mais Renens est exemplaire pour observer les évolutions sociales à l’œuvre en Suisse, comme la victoire du Parti ouvrier et populaire (POP) en 1945, la désindustrialisation qui marque les années 90 ou les grandes vagues d’immigration.

Renens est-elle toujours une ville ouvrière?

L’installation de la gare de triage a amené de nombreux cheminots au tournant du XXe siècle. Ça a été une grande phase de croissance démographique pour la Ville. Ensuite, les Trente Glorieuses ont vu arriver des travailleurs de toute la Suisse, puis d’Italie et d’Espagne. A partir des années 2000, on a vu le départ de grandes entreprises comme Iril ou Kodak, mais Renens reste encore la ville du canton qui rassemble le plus d’employés non qualifiés et d’ouvriers.

D’où son statut de bastion du Parti ouvrier et populaire?

A Renens, il y a une dominance des gauches. Mais même si on parle beaucoup de «vote ouvrier», mon travail montre surtout qu’il n’y a pas une seule sensibilité politique au sein des classes populaires et que de nombreux électeurs sont abstentionnistes. Le POP a tenu la Municipalité dans les années 40, avant de laisser la place au Parti socialiste pendant trente ans. Depuis les années 90, il domine à nouveau, mais je ne dirais pas que ce sont uniquement les classes populaires qui l’ont porté au pouvoir. Plus que les autres partis, la Fourmi rouge (ndlr: la section renanaise du POP) a surtout fait beaucoup d’efforts pour occuper le terrain, en organisant par exemple un marché aux puces et une fête ou en étant présente auprès des associations d’immigrés.

Malgré tout, elle a perdu du terrain au profit du PS…

La Fourmi rouge existe aussi à travers des personnalités dont la pratique politique est à mon avis remarquable. Marianne Huguenin est un exemple, mais ce n’est pas la seule. Quant au PS, je pense qu’il a renforcé sa position à Renens du fait de l’existence d’une «marque» socialiste au niveau national.

Les classes populaires se tournent-elles aussi vers la droite?

Elles contribuent également à la montée de l’UDC, mais je constate qu’elles ne votent pas nécessairement de la même manière qu’elles élisent. Une partie des classes populaires peut soutenir des initiatives de l’UDC, tout en continuant à privilégier des candidats de gauche. Pour beaucoup de gens, il reste difficile de s’identifier à un parti qui entre en conflit avec leur statut d’anciens immigrés ou d’ouvriers, lui-même associé aux syndicats et à la gauche. (24 heures)